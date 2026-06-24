Studio Bonfire:„Die Grazer Kunstszene wirkt oft zu exklusiv“

Anja Grohmann und Christoph Zeugswetter haben mit Studio Bonfire in Graz einen Ort geschaffen, an dem Kunst, Design und kreative Begegnungen im Mittelpunkt stehen. Warum sie bewusst auf Offenheit statt Elitedenken setzen.

Kunst erleben, neue Ideen entdecken und einfach miteinander ins Gespräch kommen: Genau dafür haben Anja Grohmann und Christoph Zeugswetter das Studio Bonfire in Graz gegründet, 5 Minuten hat bereits berichtet: Countdown in Graz endet: Was hinter „Studio Bonfire“ steckt. Der kreative Ort in der Feuerbachgasse versteht sich nicht als klassischer Shop oder Galerie, sondern als Treffpunkt für Menschen, die Kreativität lieben, ganz ohne Berührungsängste.

©Lex_Karelly Bonfire versteht sich nicht als klassischer Shop oder Galerie.

„Es geht um Begegnungen und Austausch“

Wer das Studio Bonfire betritt, merkt schnell: Hier geht es nicht nur um Kunst an den Wänden oder Designprodukte in den Regalen. Es geht um Begegnungen, Austausch und die Idee, Menschen zusammenzubringen. Schon der Name verrät, worum es den beiden Gründern geht. „Bonfire heißt übersetzt Lagerfeuer oder Feuerstelle. Eine Feuerstelle ist ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, mit Freunden, in entspannter Atmosphäre und auf Augenhöhe. Genau dieser Gedanke steckt hinter Studio Bonfire“, erzählen Anja Grohmann und Christoph Zeugswetter.

©Lex_Karelly „Ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, mit Freunden, in entspannter Atmosphäre und auf Augenhöhe.“

Zwei Kreative, eine gemeinsame Vision

Hinter dem Projekt stehen die Illustratorin und Designerin Anja Grohmann sowie Christoph Zeugswetter, vielen in Graz besser bekannt unter seinem Künstlernamen „Monsieur Schabernack“. Die Idee entstand aus einer einfachen Beobachtung: Beide waren auf der Suche nach neuen Arbeitsräumen und stellten fest, dass sie ähnliche Vorstellungen von kreativem Arbeiten hatten. „Uns war wichtig, mehr von kreativen Menschen umgeben zu sein und einen Ort zu schaffen, an dem genau diese Menschen zusammenkommen können“, sagen sie. Zuvor arbeiteten beide in Räumen, die sie mit anderen teilten. Oft hätten dabei die Vorstellungen anderer den Rahmen vorgegeben. Mit Studio Bonfire entstand nun erstmals die Möglichkeit, einen Ort nach den eigenen Ideen zu gestalten.

Ein Gegenentwurf zur klassischen Kunstszene

Die beiden sehen in Graz eine lebendige Kreativlandschaft. Gleichzeitig fehlte ihnen etwas. „Unser Eindruck war, dass die Grazer Kunstszene oft recht exklusiv wirkt und es für viele Menschen schwierig ist, einen Zugang dazu zu finden“, erklärt das Gründerduo. Mit Studio Bonfire wollen sie bewusst einen anderen Weg gehen. Der Raum soll Menschen ansprechen, die professionell kreativ arbeiten, ebenso wie jene, die einfach Freude an Kunst, Gestaltung oder neuen Ideen haben. „Uns geht es darum, Menschen miteinander zu vernetzen und kreative Begegnungen zu ermöglichen.“

Ein Ort, an dem gearbeitet wird

Während viele Galerien oder Ausstellungsräume bewusst perfekt inszeniert werden, setzt Studio Bonfire auf Authentizität. Besucher sollen sehen, dass hier tatsächlich gearbeitet wird. Skizzen, Materialien und kreative Prozesse gehören zum Konzept dazu. „Unser Studio ist bewusst kein steriler Schauraum. Man sieht, dass hier gearbeitet wird: Anjas kreatives Chaos trifft auf Christophs kreatives Chaos“, sagen die beiden lachend. „Wir möchten, dass sich Menschen willkommen fühlen. Idealerweise verlassen sie den Raum mit dem Gefühl, selbst kreativ werden zu wollen.“

Zweifel? Eigentlich nie

Wer die Social-Media-Kanäle von Studio Bonfire verfolgt hat, bekam einen ehrlichen Einblick in die Entstehungsphase. Baustellen, improvisierte Lösungen und viele Stunden Eigenleistung gehörten dazu. Dennoch habe es kaum Momente gegeben, in denen die beiden an ihrem Projekt zweifelten. „Eigentlich haben wir nie daran gezweifelt, dass wir das schaffen können. Die größte Unsicherheit bestand eher darin, ob wir rechtzeitig zum Kick-off-Event mit allem fertig werden würden.“ Auch wenn während des Umbaus manche Herausforderung spontan gelöst werden musste, sei der Glaube an die gemeinsame Vision stets stärker gewesen.

Workshops, Ausstellungen und kreative Frühstücke

Für die Zukunft haben die beiden große Pläne. Studio Bonfire soll sich zu einem lebendigen Treffpunkt für die Grazer Kreativszene entwickeln. Geplant sind Workshops für Erwachsene, Kinder und Unternehmen ebenso wie Ausstellungen, Vernissagen, Vorträge und kreative Frühstücksformate. „Wir möchten Menschen zusammenbringen und Räume schaffen, in denen Austausch entstehen kann.“ Auch regelmäßige Netzwerktreffen für Kreative könnten künftig Teil des Programms werden. Darüber hinaus wollen sich die Betreiber aktiv im Stadtteil engagieren und bei Veranstaltungen wie dem Grieskram oder anderen lokalen Initiativen mitwirken.

©Lex_Karelly Ein ganz besonderer Wert der Begegnung.

Kunst, die man nicht überall findet

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf einem kuratierten Angebot an Art Prints. Gemeinsam mit unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern sollen ausgewählte Motive in limitierten Kleinauflagen präsentiert werden. Dabei setzen die Betreiber bewusst auf Qualität, regionale Zusammenarbeit und nachhaltige Produktion. Die beteiligten Kunstschaffenden wechseln regelmäßig, wodurch immer wieder neue Perspektiven und Positionen sichtbar werden. „Unser Ziel ist es, kreative Menschen zu unterstützen und ihre Arbeiten sichtbar zu machen und gleichzeitig besondere Kunstwerke zugänglich zu machen, die man nicht an jeder Ecke findet.“

Mehr als ein Atelier

Studio Bonfire versteht sich letztlich als weit mehr als ein Arbeitsraum oder Verkaufsort. Es ist ein Experiment für mehr Gemeinschaft in einer zunehmend digitalen Welt. Ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, Ideen teilen und sich inspirieren lassen können. Oder, wie es die beiden Gründer selbst formulieren: „Wir wollen einen Ort schaffen, an dem Menschen gemütlich zusammenkommen, sich austauschen und Teil einer kreativen Community werden können.“