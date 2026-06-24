Höchste Hitzewarnung für Graz: Jetzt wird es gefährlich heiß
Für Graz wurde die höchste Hitzewarnstufe ausgerufen. Am Wochenende drohen Temperaturen von bis zu 38 Grad. Experten warnen vor einer extremen Belastung für den Körper und raten, direkte Sonne möglichst zu meiden.
Die nächste Hitzewelle rollt auf Graz zu und sie könnte rekordverdächtig werden. Während die Temperaturen schon seit Tagen deutlich über der 30-Grad-Marke liegen, erwarten Meteorologen für das kommende Wochenende die bisher heißesten Tage des Jahres, 5 Minuten hat berichtet: Bis zu 37 Grad: Steiermark steuert auf neuen Juni-Hitzerekord zu. Die GeoSphere Austria hat deshalb für Graz die höchste Hitzewarnstufe ausgerufen. Die Warnung wurde von Orange auf Rot angehoben.
Graz gehört zu den Hitze-Hotspots
Für Samstag und Sonntag werden in Graz Temperaturen von mehr als 35 Grad erwartet. Regional könnten sogar bis zu 38 Grad erreicht werden. Mit der roten Warnstufe rechnen Wetterexperten mit einer „extremen Hitzebelastung“. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Kinder, Schwangere sowie Personen mit Vorerkrankungen. Die Auswirkungen von extremer Hitze werden oft unterschätzt. Laut Wetterdiensten und Gesundheitsexperten können unter anderem folgende Symptome auftreten: Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Muskelkrämpfe, starke Müdigkeit, Kreislaufprobleme, erhöhte Körpertemperatur, Konzentrationsstörungen. In schweren Fällen kann es sogar zu Bewusstseinsstörungen oder einem Hitzschlag kommen.
Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar?
Nächte bringen kaum Abkühlung
Besonders belastend dürfte werden, dass die Temperaturen auch nachts nur langsam sinken. Meteorologen rechnen mit sogenannten Tropennächten. Dabei fällt die Temperatur nicht unter 20 Grad. Der Körper kann sich dadurch deutlich schlechter von der Tageshitze erholen. Gerade in dicht bebauten Stadtgebieten wie Graz bleibt die Wärme oft bis weit in die Nacht gespeichert. Verantwortlich für die anhaltende Wetterlage ist ein mächtiges Hochdruckgebiet über Mitteleuropa. Meteorologen sprechen von einer sogenannten Omega-Lage. Dabei wird das Hoch von Tiefdruckgebieten eingerahmt und bleibt oft über viele Tage oder sogar Wochen nahezu unverändert bestehen. Die Folge: Sonne, kaum Wolken, wenig Wind und anhaltende Hitze. Weitere Teile Österreichs sind ebenfalls betroffen, alle Infos hier: Hitzewarnstufe Rot ausgerufen: Diese Regionen trifft es extrem.