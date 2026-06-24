Mitten in Graz verschwindet eine weitere AsphaltflÃ¤che: Vorplatz neu gestaltet

Der Vorplatz des Museums der Wahrnehmung in Graz hat ein neues Gesicht bekommen. Wo bisher Asphalt dominierte, gibt es nun mehr GrÃ¼n, neue BÃ¤ume und zusÃ¤tzliche SitzmÃ¶glichkeiten. Auch die Verbindung zum Augarten ist neugestaltet.

Wer regelmÃ¤ÃŸig am Museum der Wahrnehmung (MUWA) vorbeikommt, dÃ¼rfte die VerÃ¤nderung bereits bemerkt haben. Wo bislang eine wenig einladende AsphaltflÃ¤che lag, entstand in den vergangenen Monaten ein vÃ¶llig neuer Stadtraum.

Wer regelmÃ¤ÃŸig am Museum der Wahrnehmung (MUWA) vorbeikommt, dÃ¼rfte die VerÃ¤nderung bereits bemerkt haben. Wo bislang eine wenig einladende AsphaltflÃ¤che lag, entstand in den vergangenen Monaten ein vÃ¶llig neuer Stadtraum.

Wer regelmÃ¤ÃŸig am Museum der Wahrnehmung (MUWA) vorbeikommt, dÃ¼rfte die VerÃ¤nderung bereits bemerkt haben. Wo bislang eine wenig einladende AsphaltflÃ¤che lag, entstand in den vergangenen Monaten ein vÃ¶llig neuer Stadtraum. Direkt am Ãœbergang zwischen dem Museum und dem beliebten Augarten setzt Graz damit ein weiteres Zeichen fÃ¼r mehr GrÃ¼n, mehr AufenthaltsqualitÃ¤t und weniger versiegelte FlÃ¤chen.

Aus grauer FlÃ¤che wird Treffpunkt

Der Vorplatz des MUWA wurde umfassend umgestaltet. Asphalt wich einer versickerungsfÃ¤higen Pflasterung aus Granitsteinen, neue Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein und drei neu gepflanzte BÃ¤ume sollen kÃ¼nftig Schatten spenden. VizebÃ¼rgermeisterin Judith Schwentner spricht von einer deutlichen Aufwertung des Bereichs: â€žAus einer wenig einladenden AsphaltflÃ¤che ist ein hochwertiger Ã¶ffentlicher Raum geworden, der den Eingangsbereich aufwertet, barrierefrei nutzbar macht und gleichzeitig Regenwasser dort hÃ¤lt, wo es gebraucht wird.“ Besonders der Ãœbergang zum Augarten habe dadurch deutlich gewonnen. â€žMit der Neugestaltung haben wir einen attraktiven Vorplatz fÃ¼r das Museum und einen noch schÃ¶neren Ãœbergang zum Augarten geschaffen.“

Alte Steine erhalten neues Leben

Bemerkenswert ist auch die nachhaltige Umsetzung des Projekts. FÃ¼r die Pflasterung wurden Granitsteine wiederverwendet, die zuvor beim Umbau des Bischofsplatzes ausgebaut worden waren. Damit erhielt bestehendes Material eine neue Funktion statt entsorgt zu werden. Ein wichtiger Bestandteil der Neugestaltung sind die neuen Baumstandorte. Die BÃ¤ume wurden im sogenannten Schwammstadt-System gepflanzt. Dabei wird Regenwasser direkt im Boden gespeichert und den Pflanzen zur VerfÃ¼gung gestellt. Das verbessert nicht nur das Wachstum der BÃ¤ume, sondern trÃ¤gt auch zur KÃ¼hlung der Umgebung bei. FÃ¼r Daniela Bischof von der Abteilung GrÃ¼nraum und GewÃ¤sser ist genau das ein wesentlicher Vorteil: â€žAnstelle einer rein funktionalen VerkehrsflÃ¤che ist ein klimaresilienter Aufenthaltsort entstanden, der NiederschlÃ¤ge vor Ort versickern lÃ¤sst und durch das Schwammstadtsystem aktiv zur KÃ¼hlung und BegrÃ¼nung beitrÃ¤gt.“

Mehr Komfort fÃ¼r alle

Neben den Ã¶kologischen Verbesserungen wurde auch die Barrierefreiheit deutlich ausgebaut. Neue Gehlinien aus geschnittenem Granitpflaster erleichtern die Nutzung mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Rollator. ZusÃ¤tzlich wurde ein Blindenleitsystem installiert. Daniela Bischof betont: â€žDie neuen Baumstandorte verbessern das Mikroklima und erhÃ¶hen die AufenthaltsqualitÃ¤t spÃ¼rbar.“ Mit den neuen Sitzgelegenheiten sei ein Ort entstanden, der aktiv genutzt werden kÃ¶nne. â€žMit den zusÃ¤tzlichen Sitzgelegenheiten wird der Raum nun aktiv nutzbar und lÃ¤dt zum Verweilen ein â€“ ein klarer Mehrwert gegenÃ¼ber der bisherigen Situation.“