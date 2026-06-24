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/ Â©Facebook: Genusshofer
Bild auf 5min.at zeigt einen zerstÃ¶rten Steg
Der beschÃ¤digte Steg beim Genusshofer.
Sankt Radegund
24/06/2026
Fassungslos

Ausflugs-Steg zerstÃ¶rt: „EnttÃ¤uschung macht sich bei uns breit“

GroÃŸe EnttÃ¤uschung und UnverstÃ¤ndnis beim â€žGenusshoferâ€œ: Unbekannte haben den dortigen Steg, der als Erholungsort dient, zerstÃ¶rt. Die Betreiber reagierten nun mit einem Appell in den sozialen Medien.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(164 WÃ¶rter)
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Wie die Verantwortlichen des Genusshofers auf Social Media mitteilen, flieÃŸe viel Arbeit und Herzblut in die Anlage, um GÃ¤sten die Natur nÃ¤herzubringen. â€žIst das wirklich der Dank dafÃ¼r? FÃ¼r uns ist dieses Verhalten absolut unverstÃ¤ndlich und traurigâ€œ, heiÃŸt es in dem Posting.

Chance zur Aussprache

Trotz des Vorfalls blicken die Betreiber nach vorne. Sie geben dem oder den TÃ¤tern nun die Gelegenheit, Verantwortung zu Ã¼bernehmen. Laut dem Facebook-Beitrag wolle man â€ždie Chance geben, sich bei uns zu melden, um die Sache wie Erwachsene aus der Welt zu schaffen.â€œ

Community steht hinter den Betreibern

Der Vorfall sorgt im Netz fÃ¼r EmpÃ¶rung, gleichzeitig erfÃ¤hrt der Betrieb groÃŸen Zuspruch. Die Sabotage soll das Projekt jedenfalls nicht stoppen: â€žBrÃ¼cken kann man zerstÃ¶ren. Unseren Willen nichtâ€œ, betonen die Betreiber. Dank des RÃ¼ckhalts aus der BevÃ¶lkerung wolle man nun einen neuen, stabileren Steg errichten.

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