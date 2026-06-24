Doris Kampus im Interview: â€žJeder Bezirk soll ein Gesundheitszentrum bekommenâ€œ

Am 28. Juni entscheidet sich, wer die Geschicke der Stadt Graz in den kommenden fÃ¼nf Jahren lenken wird. FÃ¼r die SPÃ– geht Doris Kampus als Spitzenkandidatin ins Rennen. Die ehemalige SoziallandesrÃ¤tin setzt im Wahlkampf vor allem auf Gesundheit, Pflege und soziale Sicherheit. Im exklusiven GesprÃ¤ch mit 5 Minuten spricht sie darÃ¼ber, was sie antreibt, wo sie die grÃ¶ÃŸten Herausforderungen sieht und warum sie auch Menschen Ã¼berzeugen mÃ¶chte, die bisher nicht SPÃ– gewÃ¤hlt haben.

â€žPolitik muss bei den Menschen ankommenâ€œ

Doris Kampus gehÃ¶rt zu den erfahrensten Politikerinnen im Rennen um das Grazer Rathaus. Besonders ihre Zeit als SoziallandesrÃ¤tin habe sie geprÃ¤gt. FÃ¼r sie sei Politik dann erfolgreich, wenn sie im Alltag der Menschen spÃ¼rbar werde. â€žMeine Zeit als SoziallandesrÃ¤tin hat mich gelehrt, dass gute Politik nicht an Schlagzeilen gemessen wird, sondern an konkreten Verbesserungen im Leben der Menschen.â€œ Dabei habe sie gelernt, unterschiedliche Interessen zusammenzufÃ¼hren, Verantwortung zu Ã¼bernehmen und auch in schwierigen Situationen LÃ¶sungen zu finden. â€žMir ist besonders wichtig geworden, zuzuhÃ¶ren, Entscheidungen auf Fakten zu stÃ¼tzen und Vorhaben auch tatsÃ¤chlich umzusetzen.â€œ

Gesundheit soll zum Kernthema werden

Fragt man Kampus nach ihren Zielen fÃ¼r Graz, landet man schnell beim Thema Gesundheit. Sie ist Ã¼berzeugt, dass die medizinische Versorgung in den kommenden Jahren zu den wichtigsten Aufgaben der Stadt zÃ¤hlen wird. â€žIch mÃ¶chte, dass Graz eine Stadt ist, in der sich die Menschen darauf verlassen kÃ¶nnen, rasch medizinische Versorgung zu erhalten.â€œ Konkret verfolgt die SPÃ– dabei ein ambitioniertes Ziel. â€žMein Ziel ist ein gesundes Graz: mit einem Gesundheitszentrum in jedem Grazer Bezirk.â€œ Damit sollen medizinische Angebote nÃ¤her zu den Menschen gebracht und Wartezeiten reduziert werden. Auch pflegende AngehÃ¶rige mÃ¶chte Kampus stÃ¤rker unterstÃ¼tzen. Ein Projekt liegt ihr dabei besonders am Herzen. â€žWir wollen zumindest 100 pflegende AngehÃ¶rige anstellen. DafÃ¼r macht sich die SPÃ– seit Jahren stark.â€œ

Die grÃ¶ÃŸte Herausforderung: Das Wachstum der Stadt

Graz wÃ¤chst seit Jahren. Immer mehr Menschen ziehen in die Landeshauptstadt. FÃ¼r Kampus bringt diese Entwicklung Chancen, aber auch Herausforderungen mit sich. â€žDie grÃ¶ÃŸte Herausforderung besteht darin, das starke Wachstum der Stadt so zu gestalten, dass niemand zurÃ¼ckgelassen wird.â€œ Viele Menschen wÃ¼rden sich Sorgen machen, ob die Infrastruktur mit dem Wachstum Schritt halten kÃ¶nne. â€žViele Menschen sorgen sich um ihre Gesundheitsversorgung, um steigende Wohnkosten und um die Frage, ob die Ã¶ffentliche Infrastruktur mit diesem Wachstum Schritt halten kann.â€œ Deshalb brauche es eine Stadtpolitik, die Probleme frÃ¼hzeitig erkennt und LÃ¶sungen schafft.

â€žWohnen darf kein Luxus seinâ€œ

Als eine der grÃ¶ÃŸten Sorgen vieler Grazer nennt Kampus die steigenden Wohnkosten. â€žWohnen darf kein Luxus sein.â€œ Um leistbares Wohnen zu sichern, setzt sie auf mehr Gemeindewohnungen, die StÃ¤rkung des gemeinnÃ¼tzigen Wohnbaus und MaÃŸnahmen gegen Wohnraumspekulation. â€žMein Ziel ist, dass Familien, Studierende, junge BerufstÃ¤tige und Ã¤ltere Menschen in Graz ein gutes Zuhause finden kÃ¶nnen, ohne einen GroÃŸteil ihres Einkommens fÃ¼r das Wohnen aufbringen zu mÃ¼ssen.â€œ

Was junge Menschen brauchen

Auch junge Grazer stehen fÃ¼r Kampus im Fokus. â€žJunge Menschen brauchen Perspektiven.â€œ Dazu wÃ¼rden gute AusbildungsplÃ¤tze, attraktive ArbeitsmÃ¶glichkeiten, leistbares Wohnen und Freizeitangebote gehÃ¶ren. â€žIch mÃ¶chte, dass junge Menschen hier ihre Zukunft aufbauen kÃ¶nnen, ohne aus finanziellen GrÃ¼nden wegziehen zu mÃ¼ssen.â€œ Warum auch Menschen, die bisher nicht SPÃ– gewÃ¤hlt haben, ihr diesmal ihre Stimme geben sollten? â€žWeil ich Politik als Dienst an den Menschen verstehe und nicht als ideologischen Wettbewerb. Weil wir in der nÃ¤chsten Periode den Gesundheits- und Pflegebereich in den Mittelpunkt stellen und die PrioritÃ¤ten in unserer Stadt neu ordnen wollen. Viele Grazerinnen und Grazer wÃ¼nschen sich LÃ¶sungen statt parteipolitischer Auseinandersetzungen. Genau dafÃ¼r stehe ich: fÃ¼r Erfahrung, VerlÃ¤sslichkeit und konkrete MaÃŸnahmen.â€œ

Ihr Wunsch fÃ¼r Graz

Einen ganz persÃ¶nlichen Wunsch fÃ¼r die Zukunft der Stadt hat die SPÃ–-Spitzenkandidatin ebenfalls. â€žDass wir in jedem Bezirk ein Gesundheitszentrum erÃ¶ffnen kÃ¶nnen.â€œ DarÃ¼ber hinaus wÃ¼nsche sie sich ein Graz, das â€žinternationaler, europÃ¤ischer und noch offener fÃ¼r neue Ideenâ€œ wird. â€žEine Stadt, in der jede und jeder die Chance auf ein gutes Leben hat â€“ unabhÃ¤ngig von Einkommen, Alter oder Geschlecht.â€œ