Unter dem Motto â€žSetzâ€˜ di her do neben mir!â€œ laden die VinziWerke und die Pfarre St. Vinzenz diesen Sonntag zum Sommerfest nach Graz-Eggenberg.

Am kommenden Sonntag, dem 28. Juni 2026, feiert das traditionelle â€žVinziFestâ€™lâ€œ in Graz-Eggenberg sein Comeback. Unter dem Leitspruch â€žSetzâ€˜ di her do neben mir!â€œ laden die VinziWerke und die Pfarre St. Vinzenz zu einem Fest fÃ¼r jedermann. Wie die Veranstalter in einer Presseaussendung mitteilen, wird an dem Grundprinzip von VinziWerke-GrÃ¼nder Pfarrer Wolfgang Pucher festgehalten: UnabhÃ¤ngig von Alter, Herkunft oder finanziellem Status sollen alle Menschen zusammenkommen.

SparmaÃŸnahmen erzwingen kleineres Format

Aufgrund von Spardruck und anhaltenden Krisen findet das Fest laut den Verantwortlichen heuer in einer abgespeckten, dafÃ¼r familiÃ¤reren Variante als Gartenfest statt. Zudem wurde der Rhythmus umgestellt â€“ das Event wird nur noch alle zwei Jahre ausgetragen. Dass das Konzept funktioniert, zeigten die Zahlen der vergangenen Ausgabe: Damals besuchten rund 450 GÃ¤ste das Fest und es konnten 3.500 Euro an Spenden gesammelt werden. Auch in diesem Jahr kommt der ReinerlÃ¶s zu gleichen Teilen den VinziWerken und dem Hilfsverein der Pfarre zugute.

Das Programm im Ãœberblick

Der Startschuss fÃ¤llt am Sonntag um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Vinzenzkirche. Ab 10.30 Uhr wird im Pfarrgarten (Lilienthalgasse 20) gefeiert. Der Eintritt erfolgt gegen eine freiwillige Spende. Laut Programm-Aussendung dÃ¼rfen sich die GÃ¤ste auf folgende Highlights freuen: