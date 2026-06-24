Protestsongcontest in Graz geht in die 15. Runde

lf Bands und SolokÃ¼nstler treten am Freitag beim 15. Grazer Protestsongcontest auf. Laut der Kommunistischen Jugend Ã–sterreich (KJÃ–) Steiermark soll der freie Eintritt ein bewusster Gegenpol zu teuren Tickets sein.

Am kommenden Freitag, dem 26. Juni 2026, findet im Grazer Music-House die 15. Auflage des Grazer Protestsongcontests statt. Insgesamt elf Acts treten gegeneinander an. Wie die Kommunistische Jugend Ã–sterreich (KJÃ–) Steiermark in einer Presseaussendung mitteilt, prÃ¤sentieren die Musiker ihre eigenen Protestlieder vor Publikum. Die Bandbreite der Genres reicht dabei von SolokÃ¼nstlern am Klavier Ã¼ber Rap bis hin zu Heavy Metal. Inhaltlich richten sich die Songs laut den Veranstaltern unter anderem gegen die Teuerungskrise, Transphobie, den Kapitalismus oder die blau-schwarze Landesregierung. Die Entscheidung Ã¼ber die provokantesten und originellsten BeitrÃ¤ge fÃ¤llt am Abend mittels eines Publikumsvotings.

Konzert zum Abschluss

Der Einlass im Music-House (Mondscheingasse 9, 8010 Graz) beginnt am Freitag um 19.30 Uhr. Nach dem offiziellen Wettbewerb und der StimmauszÃ¤hlung steht zum Abschluss des Abends noch ein Live-Konzert der Grazer Indie-Punkrock-Band â€žAnna Absolutâ€œ auf dem Programm.