Ã–sterreich-Premiere: Erste Kinderrechte-Messe in Graz

In Graz wurde die erste Kinderrechte-Informationsmesse Ã–sterreichs erÃ¶ffnet. Ãœber 400 Kinder, 19 Organisationen sowie zahlreiche Experten setzen damit bis zum 27. Juni 2026 ein Zeichen fÃ¼r Partizipation und Bewusstseinsbildung. Wie der Verein KinderbÃ¼ro in einer Presseaussendung mitteilt, werden auf der Messe insgesamt 42 Kinderrechte Ã¼ber 21 interaktive Stationen spielerisch vermittelt. Zudem stehen Kunstwerke der Plattform Mikizzaner sowie dutzende Kinderzeichnungen im Fokus der Veranstaltung. Ziel der Initiatoren ist es, das Format kÃ¼nftig auch in andere Ã¶sterreichische GroÃŸstÃ¤dte zu bringen.

Fokus auf Mobbing-PrÃ¤vention

Ein zentrales Thema der Messe ist die Arbeit gegen Mobbing. Wissenschaftlich und kreativ unterstÃ¼tzt wird das Projekt durch neue Kooperationen mit der Kinderkunst-Hochschule der UniversitÃ¤t Graz sowie der FH Joanneum. Die Messe wird von zahlreichen Sponsoren und Partnerorganisationen mitgetragen und ist noch bis kommenden Samstag geÃ¶ffnet.