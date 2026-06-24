Blick Ã¼ber Grenzen: 21. FairStyria-Tag lockt Hunderte nach Graz

Das Grazer Joanneumsviertel stand ganz im Zeichen der weltweiten Hilfe. Bei der GroÃŸveranstaltung prÃ¤sentierten 30 steirische Vereine ihre aktuellen Hilfsprojekte fÃ¼r die LÃ¤nder des globalen SÃ¼dens.

Das Grazer Joanneumsviertel war Schauplatz fÃ¼r den 21. FairStyria-Tag. Insgesamt 30 steirische Vereine und Organisationen prÃ¤sentierten dabei ihr Engagement in der weltweiten Entwicklungszusammenarbeit. Wie das Land Steiermark in einer Presseaussendung mitteilt, nutzten auch hunderte steirische SchÃ¼ler die Veranstaltung. Unter dem Tagesmotto â€žGlokale Zusammenarbeit â€“ die Steiermark als starker Partner zur SDG-Umsetzungâ€œ setzten sich die Jugendlichen mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDGs) auseinander.

Projekte von Tansania bis Nepal

Der inhaltliche Schwerpunkt lag in diesem Jahr auf den Bereichen ErnÃ¤hrung, Gesundheit, Bildung und menschenwÃ¼rdige Arbeitsbedingungen. Die vorgestellten Initiativen reichten von einem Bildungsprojekt fÃ¼r bedÃ¼rftige Kinder in Nicaragua Ã¼ber Plastik-Recycling-Anlagen in Tansania bis hin zur Einkommenssicherung in Nepal. Das Land Steiermark engagiert sich bereits seit 1981 fÃ¼r globale Gerechtigkeit und unterstÃ¼tzte seither mehr als 1.500 Projekte. FÃ¼r die Schulklassen gab es neben dem direkten Austausch ein breites Rahmenprogramm. Dieses umfasste unter anderem interaktive FÃ¼hrungen, einen SDG-Escape-Room sowie eine AuffÃ¼hrung des prÃ¤mierten TheaterstÃ¼cks â€žBohna & Bohniâ€œ der Volksschule Eisteich.