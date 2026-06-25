Je eine Million Euro: Riesen-Erfolg fÃ¼r zwei Grazer Forscherinnen

GroÃŸe Auszeichnung fÃ¼r die Wissenschaft in der Steiermark: Zwei Spitzenforscherinnen der TU Graz wurden mit den begehrten Astra-Preisen ausgezeichnet. Sie sicherten sich damit FÃ¶rdergelder in MillionenhÃ¶he.

Am Foto: Bettina KÃ¶nighofer vom Institute of Information Security der TU Graz und Anna Galler vom Institut fÃ¼r Theoretische Physik - Computational Physics der TU Graz.

Am Foto: Bettina KÃ¶nighofer vom Institute of Information Security der TU Graz und Anna Galler vom Institut fÃ¼r Theoretische Physik - Computational Physics der TU Graz.

GroÃŸer Erfolg fÃ¼r die Grazer Wissenschaft: Die beiden TU Graz-Forscherinnen Anna Galler und Bettina KÃ¶nighofer wurden mit den begehrten ASTRA-Preisen des Ã–sterreichischen Wissenschaftsfonds (FWF) ausgezeichnet. Sie erhalten dafÃ¼r eine ForschungsfÃ¶rderung von jeweils einer Million Euro. Wie die TU Graz in einer Presseaussendung mitteilen, ist der hochdotierte Preis auf eine Laufzeit von fÃ¼nf Jahren ausgelegt. Er soll herausragenden Forschenden die Rahmenbedingungen bieten, um langfristige Projekte auf internationalem Topniveau durchzufÃ¼hren und sich fÃ¼r akademische FÃ¼hrungspositionen zu qualifizieren.

Schutzschilde fÃ¼r kÃ¼nstliche Intelligenz

Bettina KÃ¶nighofer forscht am Institute of Information Security der TU Graz und widmet sich im Rahmen ihres Projekts â€žSEALâ€œ der Entwicklung vertrauenswÃ¼rdiger KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI). Im Zentrum stehen sogenannte Schutzschilde, die lernende, autonome Systeme wie Fahrzeuge oder Roboter Ã¼berwachen. Diese sollen riskante oder normwidrige Handlungen im Vorfeld verhindern und Entscheidungen fÃ¼r den Menschen erklÃ¤rbar machen.

Quantenmaterialien fÃ¼r die Elektronik der Zukunft

Anna Galler forscht am Institut fÃ¼r Theoretische Physik – Computational Physics an ultradÃ¼nnen, nahezu zweidimensionalen Materialien, die nur aus wenigen Atomschichten bestehen. Diese Quantenmaterialien weisen besondere elektronische, optische sowie magnetische Eigenschaften auf und gelten als SchlÃ¼sselbausteine fÃ¼r zukÃ¼nftige Elektronik und Sensoren, wie etwa flexible Transistoren. Galler entwickelt neue computergestÃ¼tzte Methoden auf Hochleistungsrechnern, um Materialeigenschaften vorherzusagen, bevor diese im Labor produziert werden.