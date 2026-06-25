Zwei Kandidaten der Freiheitlichen stehen im Visier. Die VorwÃ¼rfe reichen von judenfeindlichen Codes auf Facebook bis hin zu mÃ¶glichen VerstÃ¶ÃŸen gegen das Verbotsgesetz im Internet.

Kurz vor der Gemeinderatswahl in Graz sorgt ein politischer Skandal fÃ¼r Aufsehen. Gegen zwei Kandidaten der FPÃ– Graz wurden Sachverhaltsdarstellungen bei der Staatsanwaltschaft eingebracht. Den MÃ¤nnern wird die Verbreitung von antisemitischen, rassistischen und homophoben Inhalten im Internet vorgeworfen. Wie â€žStoppt die Rechtenâ€œ berichtet, richtet sich die Anzeige gegen die FPÃ–-Wahlwerber Robert SpÃ¶rk (Spitzenkandidat im Bezirk Gries) und Liviu Cristian Apostol. Die VorwÃ¼rfe basieren auf Postings auf der Social-Media-Plattform Facebook. Die eingebrachten Sachverhaltsdarstellungen orten darin den Verdacht auf Verhetzung (Â§ 283 StGB) sowie potenzielle VerstÃ¶ÃŸe gegen das Verbotsgesetz (Â§ 3h).

Schwere VorwÃ¼rfe wegen Online-Postings

Laut Medienberichten sollen auf den Profilen der Beschuldigten judenfeindliche VerschwÃ¶rungstheorien, antisemitische Codes, rassistische Narrative zum Thema â€žBevÃ¶lkerungsaustauschâ€œ sowie Hetze gegen auslÃ¤ndische Volksschulkinder geteilt worden sein. Zudem stehen mutmaÃŸliche LGBTIQ-feindliche Inhalte und Gewaltfantasien im Raum. FÃ¼r beide Beschuldigten gilt bis zu einer rechtskrÃ¤ftigen Entscheidung die Unschuldsvermutung.

FPÃ– reagiert mit Funktionsverboten

Der AuslÃ¶ser fÃ¼r die parteiinternen Konsequenzen war eine offizielle Presseanfrage von der Standard, heiÃŸt es. Die FPÃ–-Landespartei Steiermark reagierte daraufhin und verhÃ¤ngte fÃ¼r Robert SpÃ¶rk und Liviu Cristian Apostol mit ein Funktionsverbot. Die Grazer Freiheitlichen rechtfertigten die spÃ¤te Reaktion damit, die Umtriebe im Vorfeld nicht â€žauf dem Schirmâ€œ gehabt zu haben, so Alessandro Kopeter, Sprecher der FPÃ–-Landespartei, gegenÃ¼ber der Kleinen Zeitung.

Kritik vonseiten der SPÃ–

In einer Presseaussendung bezeichnete SPÃ–-BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Klaus Seltenheim den Vorfall als â€žunertrÃ¤glich und inakzeptabelâ€œ. Wer antisemitische Hetze verbreite oder NS-Verbrechen verharmlose, habe in der Politik nichts verloren. Seltenheim kritisierte zudem: â€žDass die FPÃ– lapidar behauptet, sie habe die antisemitischen Umtriebe ihrer Kandidaten â€šnicht am Schirm gehabtâ€˜, ist mehr als unglaubwÃ¼rdig.â€œ