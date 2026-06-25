Neues RÃ¤tsel-Abenteuer im â€žArnieâ€œ-Museum

Ab kommenden Monat wartet auf die GÃ¤ste in Thal eine knifflige Herausforderung. Nach einer FÃ¼hrung mÃ¼ssen Hinweise kombiniert und RÃ¤tsel im Team gelÃ¶st werden.

Das Arnold Schwarzenegger Museum in Thal bei Graz startet ab Juli 2026 ein neues, interaktives Vermittlungsformat. Mit einer Wissens-Schnitzeljagd wird der Museumsbesuch zu einem aktiven RÃ¤tselerlebnis. Wie das Museum in einer Presseaussendung mitteilt, basiert das gesamte Abenteuer auf den realen Lebensstationen und historischen Fakten von Arnold Schwarzenegger.

Genaues ZuhÃ¶ren als SchlÃ¼ssel

Das rund zwei- bis dreistÃ¼ndige Erlebnis ist in mehrere Phasen unterteilt. Den Auftakt macht eine rund 30-minÃ¼tige, gefÃ¼hrte Tour durch das Museum. Danach haben die Gruppen Zeit die Ausstellung eigenstÃ¤ndig zu erkunden. Erst im Anschluss startet der eigentliche RÃ¤tselweg, der je nach Zeitlimit zwischen 60 und 120 Minuten dauert.