Blick ins Jahr 2040: Grazer Volksschulkinder stÃ¼rmen das Rathaus

Wie soll Graz im Jahr 2040 aussehen? Mit dieser Frage haben sich in den vergangenen Wochen 388 Kinder aus 13 Grazer Volksschulen intensiv beschÃ¤ftigt. Ihre kreativen Zukunftsvisionen wurden nun in einer feierlichen Ausstellung im Rathaus prÃ¤sentiert. Insgesamt reichten die SchÃ¼ler rund 320 Zeichnungen und Gemeinschaftswerke ein. Die thematische Bandbreite der Ideen ist groÃŸ: Sie reicht von grÃ¼nen BegegnungsrÃ¤umen Ã¼ber innovative Formen der MobilitÃ¤t bis hin zu kreativen VorschlÃ¤gen fÃ¼r den Klimaschutz und ein gutes Zusammenleben. Eine Jury wÃ¤hlte schlieÃŸlich nach den Kriterien KreativitÃ¤t, Vielfalt und kÃ¼nstlerische Umsetzung die besten 80 Werke aus. Diese sind ab sofort im Foyer und in der Jugendgalerie im Grazer Rathaus ausgestellt.

â€žZukunft beginnt dort, wo wir den JÃ¼ngsten zuhÃ¶renâ€œ

â€žKinder blicken oft mit einer Offenheit auf unsere Stadt, die uns Erwachsenen manchmal verloren geht. In ihren Bildern stecken Fantasie, Mut und ein feines GespÃ¼r dafÃ¼r, was LebensqualitÃ¤t ausmacht. Diese Ausstellung zeigt nicht nur beeindruckende KreativitÃ¤t â€“ sie erinnert uns auch daran, dass die Zukunft unserer Stadt dort beginnt, wo wir unseren JÃ¼ngsten zuhÃ¶ren und ihre Ideen ernst nehmenâ€œ, hob VizebÃ¼rgermeisterin Judith Schwentner im Rahmen der ErÃ¶ffnung hervor. Die Perspektive der Kinder liefere wertvolle Impulse fÃ¼r das Graz von morgen. â€žSie haben uns gezeigt, wie sie sich ein Graz wÃ¼nschen, in dem sie gerne leben, lernen und groÃŸ werden. Diese Perspektive ist fÃ¼r die Entwicklung unserer Stadt von unschÃ¤tzbarem Wertâ€œ, so Schwentner weiter. Wer sich selbst von den Zukunftsbildern inspirieren lassen mÃ¶chte, hat dazu noch reichlich Zeit: Die Ausstellung â€žZeig uns dein Graz 2040â€œ ist noch bis zum 18. September 2026 fÃ¼r Besucher geÃ¶ffnet.