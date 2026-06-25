Blick ins Jahr 2040: Grazer Volksschulkinder stÃ¼rmen das Rathaus
Wie soll die steirische Landeshauptstadt in Zukunft aussehen? Hunderte VolksschÃ¼ler haben ihre kreativen Visionen zu Papier gebracht. Die besten Kunstwerke sind ab sofort in einer neuen Ausstellung zu sehen.
Wie soll Graz im Jahr 2040 aussehen? Mit dieser Frage haben sich in den vergangenen Wochen 388 Kinder aus 13 Grazer Volksschulen intensiv beschÃ¤ftigt. Ihre kreativen Zukunftsvisionen wurden nun in einer feierlichen Ausstellung im Rathaus prÃ¤sentiert. Insgesamt reichten die SchÃ¼ler rund 320 Zeichnungen und Gemeinschaftswerke ein. Die thematische Bandbreite der Ideen ist groÃŸ: Sie reicht von grÃ¼nen BegegnungsrÃ¤umen Ã¼ber innovative Formen der MobilitÃ¤t bis hin zu kreativen VorschlÃ¤gen fÃ¼r den Klimaschutz und ein gutes Zusammenleben. Eine Jury wÃ¤hlte schlieÃŸlich nach den Kriterien KreativitÃ¤t, Vielfalt und kÃ¼nstlerische Umsetzung die besten 80 Werke aus. Diese sind ab sofort im Foyer und in der Jugendgalerie im Grazer Rathaus ausgestellt.
â€žZukunft beginnt dort, wo wir den JÃ¼ngsten zuhÃ¶renâ€œ
â€žKinder blicken oft mit einer Offenheit auf unsere Stadt, die uns Erwachsenen manchmal verloren geht. In ihren Bildern stecken Fantasie, Mut und ein feines GespÃ¼r dafÃ¼r, was LebensqualitÃ¤t ausmacht. Diese Ausstellung zeigt nicht nur beeindruckende KreativitÃ¤t â€“ sie erinnert uns auch daran, dass die Zukunft unserer Stadt dort beginnt, wo wir unseren JÃ¼ngsten zuhÃ¶ren und ihre Ideen ernst nehmenâ€œ, hob VizebÃ¼rgermeisterin Judith Schwentner im Rahmen der ErÃ¶ffnung hervor. Die Perspektive der Kinder liefere wertvolle Impulse fÃ¼r das Graz von morgen. â€žSie haben uns gezeigt, wie sie sich ein Graz wÃ¼nschen, in dem sie gerne leben, lernen und groÃŸ werden. Diese Perspektive ist fÃ¼r die Entwicklung unserer Stadt von unschÃ¤tzbarem Wertâ€œ, so Schwentner weiter. Wer sich selbst von den Zukunftsbildern inspirieren lassen mÃ¶chte, hat dazu noch reichlich Zeit: Die Ausstellung â€žZeig uns dein Graz 2040â€œ ist noch bis zum 18. September 2026 fÃ¼r Besucher geÃ¶ffnet.