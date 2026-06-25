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/ Â©Fotomontage Canva
Das Bild auf 5 Minuten zeigt eine Frau in einer Wohnung vor dem Ventilator.
Die aktuelle Extremhitze trifft sozial schwÃ¤chere Gruppen besonders hart.
Graz
25/06/2026
Mehrere Parteien

HÃ¶chste Hitzewarnung fÃ¼r Graz:Â Politik fordert MaÃŸnahmen

Angesichts der ausgerufenen Hitzewarnstufe Rot formiert sich in der steirischen und Grazer Stadtpolitik Druck. Mehrere Parteien fordern aufgrund der Extremtemperaturen MaÃŸnahmen und Anpassungen im Alltag.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
2 Minuten Lesezeit(352 WÃ¶rter)
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FÃ¼r Graz wurde die hÃ¶chste Hitzewarnstufe ausgerufen. Am Wochenende drohen Temperaturen von bis zu 38 Grad. Experten warnen vor einer extremen Belastung fÃ¼r den KÃ¶rper und raten, direkte Sonne mÃ¶glichst zu meiden. Mehr dazu hier: HÃ¶chste Hitzewarnung fÃ¼r Graz: Jetzt wird es gefÃ¤hrlich heiÃŸ. Nun fordern mehrere Parteien nach MaÃŸnahmen.

GrÃ¼ne fordern sozialen Hitzeaktionsplan

Die steirischen GrÃ¼nen haben eine neue Landtagsinitiative eingebracht, die einen â€žsozialen Hitzeaktionsplanâ€œ fordert. Im Fokus stehen Menschen, die sich nicht selbst schÃ¼tzen kÃ¶nnen â€“ wie Obdachlose, PflegebedÃ¼rftige, Mindestpensionisten oder Alleinerziehende. Klubobfrau Sandra Krautwaschl pocht auf Soforthilfen: â€žEin kÃ¼hler Raum, ein Anruf, ein Besuch, ein Glas Wasser oder eine einfache technische Hilfe wie Ventilatoren oder auÃŸenliegende Beschattungen fÃ¼r einkommensschwache Haushalte kÃ¶nnen an sehr heiÃŸen Tagen einen groÃŸen Unterschied machen.â€œ Flankierend dazu machen die GrÃ¼ne Jugend und die Generation Plus im Grazer Wahlkampf mobil und fordern mehr schattige, konsumfreie RÃ¤ume sowie Trinkbrunnen im Stadtgebiet.

Bild auf 5min.at zeigt Julian GroÃŸ mit Ulrike Fabian-Rieder
Â©Die GrÃ¼nen Steiermark |
Am Foto: Julian GroÃŸ mit Ulrike Fabian-Rieder.
Bild auf 5min.at zeigbt Sandra Krautwasch
Â©Die GrÃ¼nen Steiermark |
Am Foto: Klubobfrau Sandra Krautwaschl.

KPÃ– verlangt Hitze-Kataster fÃ¼r Grazer Schulen

Auch in den Schulen sorgt die Hitzewelle fÃ¼r massive Belastungen, nachdem die Bildungsdirektion die Leitungen zu â€žorganisatorischen FlexibilitÃ¤tenâ€œ aufgerufen hat. KPÃ–-Gemeinderat Christopher FrÃ¶ch hat daher im Gemeinderat die Erstellung eines â€žHitze-Kastersâ€œ fÃ¼r alle stÃ¤dtischen Schulen angeregt. Damit soll eine fundierte Datengrundlage geschaffen werden, um kÃ¼nftig Investitionen in Beschattung, BegrÃ¼nung und LÃ¼ftung gezielt dort zu setzen, wo die KlassenrÃ¤ume am stÃ¤rksten Ã¼berhitzen. â€žWir sollten genauso wissen, in welchen KlassenrÃ¤umen Grazer Kinder bei 30 Grad und mehr lernen mÃ¼ssenâ€œ, so FrÃ¶ch.

Bild auf 5min.at zeigt Christopher FrÃ¶ch
Â©fotostudio44.at
Am Foto: KPÃ–-Gemeinderat Christopher FrÃ¶ch .

NEOS: â€žÃ–ffis dÃ¼rfen nicht zur Hitzefalle werdenâ€œ

Kritik an den Grazer Verkehrsbetrieben kommt von den NEOS. Spitzenkandidat Philipp Pointner berichtet Ã¼ber schlecht gekÃ¼hlte Busse und StraÃŸenbahnen sowie komplett unklimatisierte Alt-Garnituren. Die NEOS fordern ein schnelleres Tempo bei der Modernisierung und sofortige ZwischenlÃ¶sungen fÃ¼r Ã¤ltere Fahrzeuge. â€žDas ist bei solchen Temperaturen nicht nur mÃ¼hsam, sondern schlicht inakzeptabelâ€œ, kritisiert Pointner und fordert unter anderem die rasche NachrÃ¼stung Ã¤lterer Bims mit speziellen Sonnenschutzfolien.

Bild auf 5min.at zeigt einen Mann.
Â©NEOS
Am Foto: Spitzenkandidat Philipp Pointner.
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