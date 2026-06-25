Angesichts der ausgerufenen Hitzewarnstufe Rot formiert sich in der steirischen und Grazer Stadtpolitik Druck. Mehrere Parteien fordern aufgrund der Extremtemperaturen MaÃŸnahmen und Anpassungen im Alltag.

FÃ¼r Graz wurde die hÃ¶chste Hitzewarnstufe ausgerufen. Am Wochenende drohen Temperaturen von bis zu 38 Grad. Experten warnen vor einer extremen Belastung fÃ¼r den KÃ¶rper und raten, direkte Sonne mÃ¶glichst zu meiden. Mehr dazu hier: HÃ¶chste Hitzewarnung fÃ¼r Graz: Jetzt wird es gefÃ¤hrlich heiÃŸ. Nun fordern mehrere Parteien nach MaÃŸnahmen.

GrÃ¼ne fordern sozialen Hitzeaktionsplan

Die steirischen GrÃ¼nen haben eine neue Landtagsinitiative eingebracht, die einen â€žsozialen Hitzeaktionsplanâ€œ fordert. Im Fokus stehen Menschen, die sich nicht selbst schÃ¼tzen kÃ¶nnen â€“ wie Obdachlose, PflegebedÃ¼rftige, Mindestpensionisten oder Alleinerziehende. Klubobfrau Sandra Krautwaschl pocht auf Soforthilfen: â€žEin kÃ¼hler Raum, ein Anruf, ein Besuch, ein Glas Wasser oder eine einfache technische Hilfe wie Ventilatoren oder auÃŸenliegende Beschattungen fÃ¼r einkommensschwache Haushalte kÃ¶nnen an sehr heiÃŸen Tagen einen groÃŸen Unterschied machen.â€œ Flankierend dazu machen die GrÃ¼ne Jugend und die Generation Plus im Grazer Wahlkampf mobil und fordern mehr schattige, konsumfreie RÃ¤ume sowie Trinkbrunnen im Stadtgebiet.

Â©Die GrÃ¼nen Steiermark | Am Foto: Julian GroÃŸ mit Ulrike Fabian-Rieder. Â©Die GrÃ¼nen Steiermark | Am Foto: Klubobfrau Sandra Krautwaschl.

KPÃ– verlangt Hitze-Kataster fÃ¼r Grazer Schulen

Auch in den Schulen sorgt die Hitzewelle fÃ¼r massive Belastungen, nachdem die Bildungsdirektion die Leitungen zu â€žorganisatorischen FlexibilitÃ¤tenâ€œ aufgerufen hat. KPÃ–-Gemeinderat Christopher FrÃ¶ch hat daher im Gemeinderat die Erstellung eines â€žHitze-Kastersâ€œ fÃ¼r alle stÃ¤dtischen Schulen angeregt. Damit soll eine fundierte Datengrundlage geschaffen werden, um kÃ¼nftig Investitionen in Beschattung, BegrÃ¼nung und LÃ¼ftung gezielt dort zu setzen, wo die KlassenrÃ¤ume am stÃ¤rksten Ã¼berhitzen. â€žWir sollten genauso wissen, in welchen KlassenrÃ¤umen Grazer Kinder bei 30 Grad und mehr lernen mÃ¼ssenâ€œ, so FrÃ¶ch.

Â©fotostudio44.at Am Foto: KPÃ–-Gemeinderat Christopher FrÃ¶ch .

NEOS: â€žÃ–ffis dÃ¼rfen nicht zur Hitzefalle werdenâ€œ

Kritik an den Grazer Verkehrsbetrieben kommt von den NEOS. Spitzenkandidat Philipp Pointner berichtet Ã¼ber schlecht gekÃ¼hlte Busse und StraÃŸenbahnen sowie komplett unklimatisierte Alt-Garnituren. Die NEOS fordern ein schnelleres Tempo bei der Modernisierung und sofortige ZwischenlÃ¶sungen fÃ¼r Ã¤ltere Fahrzeuge. â€žDas ist bei solchen Temperaturen nicht nur mÃ¼hsam, sondern schlicht inakzeptabelâ€œ, kritisiert Pointner und fordert unter anderem die rasche NachrÃ¼stung Ã¤lterer Bims mit speziellen Sonnenschutzfolien.