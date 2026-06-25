Vom Billa-Eck bis zum Hauptbahnhof: Ella Marc (41) kennt Graz von seiner harten Seite. Seit 17 Jahren ist sie clean und verarbeitet ihre Suchtgeschichte nun in einem Buch.Â

Heute ist sie Ehefrau und Mutter, hat einen UniversitÃ¤tsabschluss und arbeitet als Berufsberaterin. Unter dem Pseudonym â€žElla Marcâ€œ schreibt sie ein Buch Ã¼ber ihre Vergangenheit. Ãœber ein Leben als SÃ¼chtige, Ã¼ber Hoffnungslosigkeit, gescheiterte EntzÃ¼ge, aber auch den Weg heraus und ihr Leben danach.Â

Leben zwischen Billa-Eck und Hauptbahnhof

Ella lebte mehr als ein Jahrzehnt in der steirischen Hauptstadt. â€žIch kam 2004 nach Grazâ€œ, erzÃ¤hlt sie. Damals hatte sie gerade ihren ersten Entzug hinter sich und wollte hier ein neues Leben beginnen. Doch der RÃ¼ckfall lieÃŸ nicht lange auf sich warten. In den folgenden Jahren verbrachte sie die meiste Zeit an den Grazer Drogen-Hotspots, lebte zeitweise in einem besetzten Haus in der KÃ¤rntnerstraÃŸe und rutschte immer tiefer in die Sucht.

Notizen von damals

Wenn Ella heute an diese Zeit zurÃ¼ckdenkt und ihre Notizen durchblÃ¤ttert, wirkt alles zugleich fremd und doch nah. â€žSchreiben ist wie Medizin fÃ¼r mich. Beim Schreiben kann ich meine Gedanken und GefÃ¼hle ordnen.â€œ Ella schrieb auch wÃ¤hrend ihrer Sucht regelmÃ¤ÃŸig. Die Notizen von damals helfen ihr heute dabei, sich wieder in den damaligen Zustand einzufÃ¼hlen.

â€žIch hocke im MÃ¼llâ€œ

Ich hocke im MÃ¼ll. Zigarettenstummel, Bierdosen, Plastikfetzen. Ein MÃ¼lleimer der Stadt. Ich mittendrin. Ella nimmt die Leserinnen und Leser mit auf eine Reise durch ihr Leben: Alkohol, Partys, Kokain, spÃ¤ter Heroin und andere Substanzen. Irgendwann endete ihr Weg so wie bei vielen AbhÃ¤ngigen: â€žIch wurde Teil des Substitutionsprogramms und bekam tÃ¤glich Morphium auf Rezept â€“ die legale Antwort auf mein illegales Leben.â€œ

Die Energie der Sucht

â€žIch weiÃŸ nochâ€œ, erzÃ¤hlt sie weiter, â€žich bin eines Tages um fÃ¼nf Uhr frÃ¼h aufgewacht. Es war kalt, es hat genieselt. Die Regentropfen fÃ¼hlten sich auf meiner Haut wie scharfe Rasierklingen an.â€œ Auch an diesem Morgen schleppte sich Ella â€“ so wie damals jeden Tag â€“ in die Apotheke. â€žKrachendâ€œ, also auf Entzug, ohne Perspektive, ohne Hoffnung. Nur fÃ¼r die Beschaffung ihrer Dosis Morphium hatte sie noch Energie. Und genau da kam ihr ein Gedanke.

â€žBleib clean â€“ alles andere ergibt sichâ€œ

â€žVielleicht kann man die Energie, die einen zur Droge treibt, auch dafÃ¼r nutzen, von ihr wegzukommen?â€œ FÃ¼r ihre Zukunft sah sie zwei MÃ¶glichkeiten: Entzug oder Sterben. Sie fasste den Entschluss, ihren dritten und letzten Entzug zu machen. â€žMeine Perspektive war immer: Bleib clean, alles andere ergibt sich.â€œ Schritt fÃ¼r Schritt, Tag fÃ¼r Tag. Ihr Entschluss fÃ¼hrte sie zuerst zurÃ¼ck zu sich selbst und spÃ¤ter sogar an die Karl-Franzens-UniversitÃ¤t, wo sie 2015 ihren Bachelor in Ethnologie/Empirischer Kulturwissenschaft machte.

Entzug war erst der Anfang

â€žMein Buch endet nicht mit dem Entzug. Der langwierige Prozess der Genesung bildet den zweiten Teil ab. Als ich mir am 29.03.2009 meinen letzten Schuss setzte, wusste ich nicht, wie es weitergeht und was mich erwartetâ€œ, beschreibt sie ihre damalige Situation. Wie schafft man es, trotz dieser Vergangenheit ein stabiles Leben aufzubauen? â€žMein Buch basiert auf Notizen aus insgesamt zwÃ¶lf Jahren, die meine Sucht und meinen Genesungsprozess dokumentieren.â€œ Rund 60 Prozent des Buches sind bereits fertig.

â€žDie Bedeutung der Hoffnungslosigkeitâ€œ

â€žIch wÃ¼rde mich freuen, wenn meine Erfahrungen anderen weiterhelfenâ€œ, sagt Ella Marc heute. Ihr Buch richtet sich nicht nur an Betroffene, sondern auch an AngehÃ¶rige, Fachpersonal und alle, die sich fÃ¼r das Thema interessieren oder selbst Grenzerfahrungen gemacht haben. â€žMeine Hauptintention ist es, dass Sucht besser verstanden wird.â€œ Aktuell arbeitet sie intensiv an der Fertigstellung und ist parallel auf der Suche nach passenden Verlagen. Unter dem Titel â€žDie Bedeutung der Hoffnungslosigkeitâ€œ mÃ¶chte sie ihr Memoir bald verÃ¶ffentlichen.