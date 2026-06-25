Werk erÃ¶ffnet: Hartlauer fertigt tausende HÃ¶rgerÃ¤te in Graz

Da der alte Firmensitz in der AnnenstraÃŸe zu klein wurde, siedelte die HÃ¶rakustik-Produktion um. Am neuen Standort in der AnkerstraÃŸe sollen bis zum Jahresende zehntausende GerÃ¤te vom Band laufen.

Das Traditionsunternehmen Hartlauer setzt verstÃ¤rkt auf den Bereich HÃ¶rakustik und investiert rund 2,5 Millionen Euro in eine neue ProduktionsstÃ¤tte im Westen von Graz. Am Dienstag, dem 23. Juni 2026, wurde das Werk in der AnkerstraÃŸe 6 offiziell erÃ¶ffnet.

50 ArbeitsplÃ¤tze auf Ã¼ber 1.500 Quadratmetern

Seit rund einem Monat arbeiten die 50 Mitarbeiter bereits an den neuen, hochmodernen ArbeitsplÃ¤tzen, die sich Ã¼ber eine FlÃ¤che von 1.558 Quadratmetern erstrecken. Der Fokus des Unternehmens verschiebt sich damit strategisch weiter: WÃ¤hrend der Bereich Fotografie langsam auslÃ¤uft, investiert Hartlauer in die zukunftstrÃ¤chtigen Sektoren Optik und HÃ¶rakustik. Allein bis zum Jahresende sollen am neuen Standort im Westen von Graz mehr als 170.000 Otoplastiken und bis zu 30.000 HÃ¶rgerÃ¤te hergestellt werden.