Endspurt vor Graz-Wahl: Parteien laden jetzt zu ihren Schlusskundgebungen

Noch wenige Tage, dann entscheidet Graz Ã¼ber einen neuen Gemeinderat. Vor dem Wahltag laden die Parteien zu ihren groÃŸen Schlusskundgebungen. Prominente UnterstÃ¼tzung aus der Bundespolitik ist dafÃ¼r in die Murmetropole angereist.

Nach einem vergleichsweise ruhigen Wahlkampf gehen die Parteien nun in den Endspurt und werben mit Schlusskundgebungen

Nach einem vergleichsweise ruhigen Wahlkampf gehen die Parteien nun in den Endspurt und werben mit Schlusskundgebungen

Der Countdown lÃ¤uft: Am Sonntag, dem 28. Juni, wÃ¤hlt Graz einen neuen Gemeinderat. Nach einem vergleichsweise ruhigen Wahlkampf gehen die Parteien nun in den Endspurt und werben mit Schlusskundgebungen, prominenten GÃ¤sten und GesprÃ¤chen mit den WÃ¤hlern um die letzten Stimmen. Insgesamt sind 225.883 Grazer wahlberechtigt. Viele haben ihre Stimme bereits per Briefwahl oder in den Servicestellen der Stadt abgegeben. FÃ¼r alle anderen Ã¶ffnen die Wahllokale am Sonntag.

FPÃ– holt Herbert Kickl und Mario Kunasek nach Graz

Den Auftakt der groÃŸen Wahlkampf-Finali macht am Donnerstag, 25. Juni, die FPÃ–. Ab 17.30 Uhr lÃ¤dt sie auf den Grazer Hauptplatz. UnterstÃ¼tzung erhÃ¤lt Spitzenkandidat RenÃ© Apfelknab dabei von hochrangigen Parteivertretern. Neben Landeshauptmann Mario Kunasek wird auch FPÃ–-Bundesparteiobmann Herbert Kickl erwartet. Die Freiheitlichen kÃ¼ndigen Ansprachen der Politiker an und wollen gemeinsam mit ihren UnterstÃ¼tzern den Schlussspurt einlÃ¤uten.

NEOS ziehen durch die Innenstadt

Ebenfalls am Donnerstag setzen die NEOS auf einen anderen Wahlkampfabschluss. Statt einer klassischen Kundgebung zieht die Partei zunÃ¤chst durch die Grazer Innenstadt. Den Abschluss bildet anschlieÃŸend eine Veranstaltung am Eisernen Tor. Dort sprechen Spitzenkandidat Philipp Pointner, Landessprecher Niko Swatek sowie Nationalratsklubobmann Yannick Shetty Ã¼ber ihre PlÃ¤ne fÃ¼r Graz.

GrÃ¼ne feiern Finale am Kaiser-Josef-Markt

Auch die GrÃ¼nen laden am Donnerstag zu ihrem Wahlkampffinale. Treffpunkt ist der Kaiser-Josef-Markt, wo VizebÃ¼rgermeisterin und Spitzenkandidatin Judith Schwentner gemeinsam mit UnterstÃ¼tzern den Wahlkampf abschlieÃŸt. Prominente VerstÃ¤rkung kommt aus Wien: Die stellvertretende Klubobfrau der GrÃ¼nen im Nationalrat, Alma ZadiÄ‡, wird ebenfalls erwartet.

SPÃ– setzt auf GesprÃ¤che in den Bezirken

Die SPÃ– geht beim Wahlkampffinale einen anderen Weg als die Ã¼brigen Parteien. Statt einer zentralen Schlusskundgebung setzt Spitzenkandidatin Doris Kampus gemeinsam mit mehr als 200 Kandidaten auf zahlreiche Termine in den Grazer Bezirken und den direkten Austausch mit den BÃ¼rgern. Im Mittelpunkt steht dabei die Forderung nach 17 Gesundheitszentren, eines in jedem Grazer Bezirk. Kampus wirbt im Endspurt auÃŸerdem fÃ¼r eine Fortsetzung der aktuellen Stadtkoalition: â€žWir wollen in der aktuellen Koalition weiterarbeiten â€“ aber nur, wenn wir aus eigener Kraft in den Stadtsenat einziehen und wir so im Gesundheitsressort endlich den Gesundheitsnotstand beenden kÃ¶nnen. Wer diese Koalition weiterhin in unserer Stadt sehen will, muss dieses Mal die SPÃ– wÃ¤hlen.â€œ

KPÃ– beendet den Wahlkampf am Freitag

Den offiziellen Schlusspunkt setzt schlieÃŸlich die KPÃ–. BÃ¼rgermeisterin und Spitzenkandidatin Elke Kahr lÃ¤dt am Freitag, 26. Juni, ab 16 Uhr auf den SÃ¼dtiroler Platz. Dort mÃ¶chte sich die KPÃ– noch einmal direkt bei den Grazerinnen und Grazern prÃ¤sentieren, bevor am Sonntag Ã¼ber die politische Zukunft der Stadt entschieden wird.

Entscheidung fÃ¤llt am Sonntag

Mit den Schlusskundgebungen endet ein Wahlkampf, der im Vergleich zu frÃ¼heren Jahren eher sachlich verlief. SpÃ¤testens am Sonntag wird sich zeigen, welche Themen die WÃ¤hler Ã¼berzeugt haben und wie der neue Grazer Gemeinderat aussehen wird.