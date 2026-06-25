In mehreren Grazer SchwimmbÃ¤dern kÃ¶nnen Kinder in diesem Sommer auf unterhaltsame Weise lernen, wie sie sich im Wasser richtig verhalten. Mit dabei: Sicherheitsclownin Popolina, die Wissen mit jeder Menge SpaÃŸ verbindet.

Ein Sprung ins kÃ¼hle Nass gehÃ¶rt fÃ¼r viele Kinder zum Sommer einfach dazu. Damit der BadespaÃŸ sicher bleibt, lÃ¤dt die Stadt Graz auch heuer wieder zu besonderen Mitmach-Shows in den Grazer SchwimmbÃ¤dern ein. Gemeinsam mit Sicherheitsclownin Popolina lernen Kinder spielerisch die wichtigsten Baderegeln und dÃ¼rfen dabei selbst aktiv mithelfen.

Spielerisch mehr Sicherheit im Wasser

Die kostenlosen Veranstaltungen richten sich an Kinder zwischen 3 und 10 Jahren. Im Mittelpunkt stehen die wichtigsten Verhaltensregeln am und im Wasser. Statt trockener Theorie setzt Clownin Popolina auf Humor, Mitmachen und jede Menge Unterhaltung. Bei den Shows braucht sie die UnterstÃ¼tzung der jungen BadegÃ¤ste, um die Baderegeln richtig zu verstehen. So werden Themen wie sicheres Verhalten am Beckenrand oder RÃ¼cksichtnahme beim Baden kindgerecht vermittelt.