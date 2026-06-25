Stromausfall in der Grazer AnnenstraÃŸe legte Bims lahm: Weitere EinschrÃ¤nkungen

Mehrere 5-Minuten-Leser haben sich am Donnerstagnachmittag bei der Redaktion gemeldet: In der Grazer AnnenstraÃŸe stehen StraÃŸenbahnen still. Diese sind mittlerweile behoben, nun ist die Linie 17 betroffen.

Wer am Donnerstagnachmittag mit den Ã¶ffentlichen Verkehrsmitteln durch Graz unterwegs war, brauchte viel Geduld. Zahlreiche 5-Minuten-Leser meldeten der Redaktion stehende StraÃŸenbahnen in der AnnenstraÃŸe. Wenig spÃ¤ter bestÃ¤tigten auch die Graz Linien einen Stromausfall, der mehrere StraÃŸenbahn- und Buslinien beeintrÃ¤chtigt.

Mehrere Bimlinien stehen still

Betroffen waren die StraÃŸenbahnlinien 1, 4, 6, 7 und 17. Sie kÃ¶nnen die AnnenstraÃŸe momentan nicht befahren. Die Graz Linien hatten deshalb zwischen Jakominiplatz und Asperngasse einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Auswirkungen reichten Ã¼ber die AnnenstraÃŸe hinaus. Auch Hauptplatz, SÃ¼dtiroler Platz und Hauptbahnhof waren betroffen und konnten nicht von den angefahren werden.

Umleitungen der Linie 17

Nicht nur der StraÃŸenbahnverkehr waren betroffen. Auch die Buslinien 40 und 67 wurden zwischen Griesplatz und Lendplatz umgeleitet. Die gute Nachricht: Der Stromausfall in der AnnenstraÃŸe ist mittlerweile behoben. Ganz ausgestanden sind die Probleme allerdings noch nicht. Seit 14.15 Uhr verkehrt die StraÃŸenbahnlinie 17 nicht Ã¼ber die Neutorlinie, sondern wird derzeit Ã¼ber den Hauptplatz umgeleitet. Nach Angaben der Graz Linien wurde der Strom in der Oberleitung der Neutorgasse bewusst abgeschaltet. Dort vermuten Techniker die Ursache fÃ¼r den zuvor aufgetretenen Stromausfall in der AnnenstraÃŸe. Die ÃœberprÃ¼fung der Anlage lÃ¤uft derzeit.