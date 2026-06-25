Nach Vandalismus: Tausende setzen bei der CSD in Graz ein Zeichen fÃ¼r Vielfalt

Einen Tag vor der Gemeinderatswahl wird Graz wieder bunt: Tausende Menschen werden am Samstag zur CSD-Parade erwartet. Neben Musik und guter Stimmung geht es auch heuer um ein klares Zeichen fÃ¼r Vielfalt.

Bevor am Sonntag in Graz gewÃ¤hlt wird, gehÃ¶rt die Innenstadt noch einmal den Farben des Regenbogens.

Bevor am Sonntag in Graz gewÃ¤hlt wird, gehÃ¶rt die Innenstadt noch einmal den Farben des Regenbogens.

Bevor am Sonntag in Graz gewÃ¤hlt wird, gehÃ¶rt die Innenstadt noch einmal den Farben des Regenbogens. Am Samstag, 27. Juni, zieht die Christopher Street Day (CSD)-Parade durch die steirische Landeshauptstadt. Tausende Teilnehmer werden erwartet, um gemeinsam fÃ¼r Gleichberechtigung, Akzeptanz und Vielfalt einzustehen.

Â©Bernhard Schindler Am Samstag, 27. Juni, zieht die Christopher Street Day (CSD)-Parade durch die Landeshauptstadt.

Sichtbares Zeichen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung

Die Grazer Pride zÃ¤hlt mittlerweile zu den grÃ¶ÃŸten Regenbogenparaden im deutschsprachigen Raum. Im vergangenen Jahr nahmen rund 15.000 Menschen teil. Neben AngehÃ¶rigen der LGBTQIA+-Community gehen auch zahlreiche Familien, Freunde und UnterstÃ¼tzer mit. Die Veranstaltung erinnert an die Proteste in der New Yorker Christopher Street im Jahr 1969, die als Beginn der modernen LGBTQIA+-Bewegung gelten. Gleichzeitig soll sie ein sichtbares Zeichen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung setzen.

Â©Bernhard Schindler Tausende Teilnehmer werden erwartet, um gemeinsam fÃ¼r Gleichberechtigung, Akzeptanz und Vielfalt einzustehen.

Vandalismus sorgt fÃ¼r Diskussionen

Dass dieses Zeichen weiterhin notwendig ist, zeigte sich erst vor wenigen Tagen. Der neu gestaltete Regenbogen-Zebrastreifen vor der UniversitÃ¤t Graz wurde von Unbekannten teilweise mit schwarzer Farbe Ã¼bermalt, 5 Minuten hat berichtet: Vandalismus: Regenbogen-Schutzweg vor Grazer Uni Ã¼bermalt. Joe Niedermayer von den RosaLila PantherInnen, die die Parade gemeinsam mit den Queer-Referaten der Ã–H organisieren, sieht darin einen deutlichen Hinweis darauf, dass der Einsatz fÃ¼r Akzeptanz noch lange nicht abgeschlossen ist. Auch die Ã–H sprach nach dem Vorfall von einem Zeichen dafÃ¼r, wie wichtig Sichtbarkeit und SolidaritÃ¤t weiterhin seien.

Das erwartet Besucher

Treffpunkt fÃ¼r die Parade ist ab 12 Uhr in der Wilhelm-Fischer-Allee im Stadtpark. Gegen 13.15 Uhr setzt sich der Demonstrationszug in Bewegung und fÃ¼hrt Ã¼ber Burgring, Opernring, Herrengasse und Hauptplatz weiter Ã¼ber den SÃ¼dtiroler Platz und die AnnenstraÃŸe bis zum Volksgarten. Dort beginnt ab 15 Uhr das Parkfest mit Musik, InfostÃ¤nden, einem FuÃŸballturnier und zahlreichen Angeboten. Am Abend wird die Pride mit mehreren offiziellen Veranstaltungen und Partys in Graz fortgesetzt.

Ã–ffis fahren teilweise anders

WÃ¤hrend der Parade mÃ¼ssen sich FahrgÃ¤ste auf EinschrÃ¤nkungen einstellen. Zwischen 13 und 16.30 Uhr werden mehrere StraÃŸenbahn- und Buslinien umgeleitet oder kurzfristig angehalten. Betroffen sind unter anderem die Linien 1, 3, 4, 5, 7 und 30. Die Graz Linien empfehlen, mehr Zeit fÃ¼r Fahrten durch die Innenstadt einzuplanen.