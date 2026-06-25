FÃ¼r mehr Sicherheit: Graz bekommt zwei neue SchulstraÃŸen fÃ¼r Kinder

Kurz vor Unterrichtsbeginn wird es vor vielen Schulen hektisch. Genau das soll sich an zwei weiteren Standorten in Graz Ã¤ndern. Mit Beginn des neuen Schuljahres entstehen zwei neue SchulstraÃŸen, fÃ¼r mehr Sicherheit.

FÃ¼r viele Familien in Graz bringt das kommende Schuljahr eine wichtige Neuerung. Die Stadt erweitert ihr Netz an SchulstraÃŸen und richtet ab Mitte September 2026 zwei weitere Standorte ein, dies soll in der Stadtsenatssitzung am Freitag, dem 16. Juni beschlossen werden. Ziel ist es, den morgendlichen Verkehr vor Schulen zu reduzieren und Kindern einen sichereren Schulweg zu ermÃ¶glichen.

Zwei weitere Volksschulen profitieren

Neu dazukommen die Volksschule St. Peter in der Thomas-Arbeiter-Gasse sowie die Volksschule Graz MariagrÃ¼n im Dr.-Stichl-Weg. Damit gibt es in Graz kÃ¼nftig bereits zehn SchulstraÃŸen. In der Thomas-Arbeiter-Gasse gilt die Regelung an Schultagen von 7.15 bis 7.45 Uhr. Sie umfasst auch die Sackgassen Am Bergl und TÃ¶pferweg. Im Dr.-Stichl-Weg wird die Zufahrt zwischen 7.30 und 8 Uhr eingeschrÃ¤nkt.

Weniger Elterntaxis vor den Schulen

Gerade in den Minuten vor Unterrichtsbeginn sorgen sogenannte Elterntaxis hÃ¤ufig fÃ¼r unÃ¼bersichtliche Situationen. Autos halten kurz an, wenden oder parken in zweiter Reihe, fÃ¼r Kinder entsteht dadurch oft eine gefÃ¤hrliche Verkehrssituation. Mit SchulstraÃŸen soll genau dieses Problem entschÃ¤rft werden. WÃ¤hrend der festgelegten Zeiten wird der Autoverkehr unmittelbar vor den Schulen deutlich eingeschrÃ¤nkt. VizebÃ¼rgermeisterin Judith Schwentner (Die GrÃ¼nen) sagt dazu: â€žVon null auf zehn SchulstraÃŸen in einer Amtsperiode, von diesem neuen Konzept profitieren inzwischen unzÃ¤hlige Kinder und Eltern in Graz. Kinder kÃ¶nnen ihren Schulweg sicherer und selbststÃ¤ndiger zurÃ¼cklegen, Eltern wissen, dass ihre Kinder gut ankommen. Das gibt Kindern Freiheit und Eltern Sicherheit.“

Mehr Sicherheit und mehr SelbststÃ¤ndigkeit

Neben der Verkehrssicherheit verfolgt die Stadt noch ein weiteres Ziel: Kinder sollen ihren Schulweg wieder hÃ¤ufiger selbststÃ¤ndig zurÃ¼cklegen kÃ¶nnen. Nach Angaben der Stadt bringen SchulstraÃŸen mehrere Vorteile: Mehr Sicherheit vor den Schulen, weniger Verkehr und LÃ¤rm, mehr SelbststÃ¤ndigkeit fÃ¼r Kinder, ein entspannterer Schulbeginn fÃ¼r Familien und LehrkrÃ¤fte.