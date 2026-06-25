Neuer Spielplatz in Graz: Kreuzwirt am Rosenberg erÃ¶ffnet Familienparadies

Gute Nachrichten fÃ¼r Familien in Graz: Der Kreuzwirt am Rosenberg hat seinen neuen Kinderspielplatz erÃ¶ffnet. Ab sofort kÃ¶nnen Kinder klettern, rutschen und spielen, wÃ¤hrend Eltern den Gastgarten oder die neue Gartenlounge genieÃŸen. Das familienfreundliche Wirtshaus mit Blick Ã¼ber Graz erweitert damit sein Angebot fÃ¼r einen entspannten Ausflug mit der ganzen Familie.

Familienfreundliches Ausflugsziel in Graz

Der Kreuzwirt am Rosenberg zÃ¤hlt seit Jahren zu den beliebten Ausflugszielen in Graz. Neben regionaler steirischer Hausmannskost Ã¼berzeugt das Wirtshaus vor allem durch seine Aussicht Ã¼ber die Stadt und seine familienfreundliche AtmosphÃ¤re. Mit dem neuen Spielplatz wird das Angebot nun weiter ausgebaut. Kinder haben genÃ¼gend Platz zum Spielen und Entdecken, wÃ¤hrend Erwachsene entspannt essen, Kaffee trinken oder einfach die Aussicht genieÃŸen kÃ¶nnen. â€žUnsere kleinen GÃ¤ste kÃ¶nnen jetzt nach Herzenslust spielen, entdecken und SpaÃŸ haben, wÃ¤hrend die Eltern entspannte Stunden in unserem Gastgarten genieÃŸen oder es sich in unserer brandneuen Gartenlounge gemÃ¼tlich machenâ€œ, freut sich der Kreuzwirt via Social Media.