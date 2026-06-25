Eine Delegation aus Serbien besucht Graz, um das Green-Budgeting-Pilotprojekt der Stadt kennenzulernen. Dabei geht es um die Frage, wie Klimaschutz bei Ã¶ffentlichen Investitionen sichtbar und messbar gemacht werden kann.

In Graz wird die Delegation aus Serbien von Finanzstadtrat Manfred Eber und BÃ¼rgermeisterin Elke Kahr empfangen, die ihnen das Pilotprojekt der Stadt vorstellen wird.

In Graz wird die Delegation aus Serbien von Finanzstadtrat Manfred Eber und BÃ¼rgermeisterin Elke Kahr empfangen, die ihnen das Pilotprojekt der Stadt vorstellen wird.

Eine hochrangige Delegation aus Serbien kommt am Dienstag, 30. Juni, nach Ã–sterreich. Anlass ist das EU-Projekt â€žEU4Green Recovery: Support the implementation of the Green Agenda for the Western Balkansâ€œ. In Graz wird den GÃ¤sten das Green-Budgeting-Pilotprojekt der Stadt als Beispiel fÃ¼r klimabewusste Budgetpolitik vorgestellt.

Austausch in Wien und Graz

Der Besuch beginnt mit einem Austausch mit Expert des Bundesministeriums fÃ¼r Finanzen in Wien. Am zweiten Tag reist die serbische Delegation nach Graz. Dort empfangen BÃ¼rgermeisterin Elke Kahr und Finanzstadtrat Manfred Eber die GÃ¤ste. Finanzdirektor Johannes MÃ¼ller und KlimaÃ¶konomin Thessa Doncheva stellen anschlieÃŸend das Green-Budgeting-Pilotprojekt der Stadt Graz vor. Dabei geht es darum, wie Klima- und Umweltwirkungen Ã¶ffentlicher Investitionen besser bewertet werden kÃ¶nnen.

Klimaschutz bei Investitionen mitdenken

Green Budgeting soll sichtbar machen, welchen Beitrag Ã¶ffentliche Projekte zu Klima- und Umweltzielen leisten. Die Stadt Graz hat dafÃ¼r gemeinsam mit dem Bundesministerium fÃ¼r Finanzen ein Verfahren entwickelt, mit dem Investitionen entsprechend bewertet werden kÃ¶nnen. Untersucht wurden als Pilotprojekte unter anderem der Neubau der Volksschule Graz-Reininghaus sowie die Erweiterung und Sanierung der Volksschule Bertha von Suttner und der Mittelschule Albert Schweitzer. Ziel ist es, Green Budgeting kÃ¼nftig als zusÃ¤tzliches Instrument fÃ¼r kommunale Investitionsentscheidungen zu nutzen. Ã–ffentliche Mittel sollen dadurch transparenter und nachhaltiger eingesetzt werden.

â€žÃ–ffentliche Gelder sollen den Menschen zugutekommenâ€œ

BÃ¼rgermeisterin Elke Kahr sieht im Austausch mit anderen StÃ¤dten und LÃ¤ndern eine MÃ¶glichkeit, bestehende AnsÃ¤tze weiterzuentwickeln. â€žÃ–ffentliche Gelder sollen den Menschen zugutekommen und gleichzeitig verantwortungsvoll eingesetzt werden. Der Austausch mit anderen StÃ¤dten und LÃ¤ndern hilft dabei, voneinander zu lernen und gute Ideen weiterzuentwickeln. Ich freue mich, dass Graz seine Erfahrungen im Bereich Green Budgeting mit unseren GÃ¤sten aus Serbien teilen kannâ€œ, sagt Kahr. Auch Finanzstadtrat Manfred Eber betont den Zusammenhang zwischen verantwortungsvoller Finanzpolitik und Klimaschutz. â€žEine verantwortungsvolle Finanzpolitik bedeutet auch, die Auswirkungen von Investitionen auf Klima und Umwelt mitzudenken. Green Budgeting schafft dafÃ¼r mehr Transparenz und unterstÃ¼tzt dabei, Ã¶ffentliche Mittel so einzusetzen, dass sie einen mÃ¶glichst groÃŸen Nutzen fÃ¼r die Menschen und fÃ¼r kommende Generationen bringenâ€œ, so Eber.

Graz als Beispiel fÃ¼r klimabewusste Budgetpolitik

Mit dem Pilotprojekt will Graz zeigen, wie kommunale Investitionen nicht nur finanziell, sondern auch nach ihren Auswirkungen auf Klima und Umwelt betrachtet werden kÃ¶nnen. Der Besuch der serbischen Delegation macht deutlich, dass diese Erfahrungen auch fÃ¼r andere StÃ¤dte und LÃ¤nder von Interesse sind.