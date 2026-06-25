Zum Wahlkampfabschluss marschierten die NEOS noch einmal durch die Grazer City

Wenige Tage vor der Gemeinderatswahl in Graz haben die NEOS ihren Wahlkampf abgeschlossen. Spitzenkandidat Philipp Pointner stellte Bildung, Wirtschaft und warb fÃ¼r einen politischen Kurswechsel.

Kurz vor der Gemeinderatswahl am Sonntag haben die NEOS Graz ihren Wahlkampf abgeschlossen. Spitzenkandidat Philipp Pointner nutzte den heutigen Wahlkampf-Endspurt, um zentrale Forderungen seiner Partei zu bekrÃ¤ftigen. Im Mittelpunkt standen Investitionen in Bildung und Kinderbetreuung, eine Entlastung der Wirtschaft sowie ein sparsamerer Umgang mit den Finanzen der Stadt.

Bildung und Kinderbetreuung als zentrale Wahlkampfthemen

Nach Angaben der NEOS zÃ¤hlen eine verlÃ¤ssliche Kinderbetreuung und bessere Bildung zu den wichtigsten Vorhaben. Die Partei fordert eine Fixplatzgarantie fÃ¼r Krippen und KindergÃ¤rten sowie eine frÃ¼hzeitige SprachfÃ¶rderung durch die sogenannte â€žMission Deutschâ€œ. Ziel sei es, Kinder bereits vor dem Schuleintritt gezielt zu unterstÃ¼tzen. â€žEine junge Mutter muss sich darauf verlassen kÃ¶nnen, dass sie fÃ¼r ihr Kind einen Platz in Krippe oder Kindergarten bekommt. Ein Kind darf nicht in die Schule kommen und nichts verstehenâ€œ, sagte Spitzenkandidat Philipp Pointner beim Wahlkampfabschluss.

Â©NEOS Unter den UnterstÃ¼tzern: Shetty und Swatek.

Schnellere Verfahren fÃ¼r Unternehmen

Auch die Wirtschaft spielte beim Wahlkampfabschluss eine zentrale Rolle. Die NEOS sprechen sich fÃ¼r schnellere BehÃ¶rdenverfahren aus und wollen Genehmigungen in bestimmten Bereichen beschleunigen. Unternehmen mÃ¼ssten rascher Planungssicherheit erhalten, so die Partei. Pointner kritisierte lange Wartezeiten auf Bescheide und bezeichnete eine effizientere Verwaltung als wichtigen Standortfaktor fÃ¼r Graz. Beim Wahlkampfabschluss erhielt Pointner UnterstÃ¼tzung von NEOS-Klubobmann Yannick Shetty. Dieser bezeichnete die Gemeinderatswahl als richtungsweisend fÃ¼r die zukÃ¼nftige Entwicklung der Stadt. Aus Sicht der NEOS gehe es darum, Graz finanziell nachhaltiger aufzustellen und gleichzeitig Bildung sowie wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu stÃ¤rken.