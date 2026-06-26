Schwerer Unfall in Graz: Radfahrer ohne Helm von Auto erfasst

In Graz kam es am Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer erhebliche Verletzungen erlitt. Ein Pkw-Lenker hatte den herannahenden Zweiradlenker im Kreuzungsbereich übersehen.

Gegen 21:20 Uhr war ein 65-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung auf der Brockmanngasse in Richtung Osten unterwegs. Als er nach links in die Jakob-Redtenbacher-Gasse abbiegen wollte, übersah er mutmaßlich den entgegenkommenden 35-jährigen Radfahrer.

Kein Helm

„Trotz einer vom Radfahrer eingeleiteten Vollbremsung konnte eine Kollision nicht mehr verhindert werden. Der Radfahrer prallte frontal gegen die rechte Fahrzeugseite des Pkw im Bereich des Vorderreifens“, schildern die Beamten der steirischen Polizei. Der 35-Jährige, der ohne Fahrradhelm unterwegs war, zog sich bei dem Aufprall schwere Verletzungen zu. Er wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus transportiert.

Alkotest verlief negativ

Der Autofahrer überstand den Zusammenstoß unverletzt. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief negativ. Bei dem verletzten Radfahrer konnte aufgrund seines Zustands kein Atemalkoholtest durchgeführt werden, laut Polizei gab es vor Ort jedoch keinerlei Anzeichen für eine Alkoholisierung.