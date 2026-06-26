Uni-Reform: Steirische Unis stellen klare Forderung

In der Steiermark arbeiten Unis seit Jahren eng zusammen. Jetzt unterstützen sie die Reformvorschläge der Universitätenkonferenz und pochen auf verlässliche Budgets bis 2030.

Die Reformdiskussion rund um Österreichs Universitäten trifft in der Steiermark auf gelebte Praxis. Die steirischen Universitäten unterstützen die aktuellen Vorschläge der Universitätenkonferenz, kurz uniko. Was jetzt gefordert wird, passiert hier laut den Unis schon seit Jahren: klare Schwerpunkte, enge Zusammenarbeit und ein sinnvoller Einsatz von Ressourcen. Der Standort zeigt damit, wie Kooperation im Hochschulbereich funktionieren kann. Die Steiermark zählt zu den starken Wissenschafts- und Forschungsstandorten in Europa. Ein wichtiger Grund dafür ist die enge Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Forschungseinrichtungen. Gemeinsame Projekte sollen nicht nur Forschung stärken, sondern auch international sichtbarer machen. Gleichzeitig soll dadurch ein Nutzen für Wirtschaft und Gesellschaft entstehen.

Kooperation im Alltag

Ein Beispiel dafür ist NAWI Graz: Seit über 20 Jahren arbeiten die Uni Graz und die TU Graz in den Naturwissenschaften zusammen. Studienprogramme werden am Standort gemeinsam angeboten und damit nur einmal geführt. Auch BioTechMed-Graz bündelt die Stärken von Universität Graz, TU Graz und Medizinischer Universität Graz in den Lebenswissenschaften. In Graz entstand zudem mit dem Cori Institute of Molecular and Computational Metabolism ein Forschungszentrum, das molekulare und computergestützte Ansätze verbindet.

Lehre zieht mit

Zusammenarbeit gibt es nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Lehre. Ab dem Wintersemester 2026/27 bieten die Medizinische Universität Graz und die Universität Graz gemeinsam das Masterstudium Psychotherapie an. Schon seit 1972 gibt es das gemeinsame Studium Elektrotechnik-Toningenieur von TU Graz und Kunstuniversität Graz. Es gilt als erfolgreiches Beispiel dafür, wie Technik und Kunst an einem Standort verbunden werden können.

Budget bleibt Thema

Die steirischen Universitäten begrüßen, dass die politischen Gespräche über den Sommer weitergehen. Gleichzeitig betonen Rektorin und Rektoren, dass Reformen nicht mit der aktuellen Finanzierungsfrage vermischt werden sollen: „Dabei gehen wir davon aus, dass Reformpläne und Ideen unabhängig von der aktuellen Finanzierungsdebatte zur Budgetperspektive bis 2030 verhandelt werden“. Für die Unis ist klar: Gewachsene Kooperationen sollen gesichert und weiterentwickelt werden. Die Steiermark zeige, dass die Zukunft des Hochschul- und Forschungsstandorts in Zusammenarbeit liegt.