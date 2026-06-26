Grazer Schüler erfinden „Wundermaschine“ und gewinnen TU-Bewerb

Bei der TU Graz rauchten die Köpfe: 43 Schulteams aus ganz Österreich tüftelten an Ideen für morgen. Ganz vorne landete das BG/BRG Carneri - mit einer Unterkunft, die sich selbst entfaltet.

So viele Einreichungen gab es noch nie: 43 Teams machten beim Wettbewerb „Wundermaschine der Zukunft 2026“ der TU Graz mit. Die Schülerinnen und Schüler nahmen sich dabei keine kleinen Fragen vor. Es ging um Schutz in Katastrophengebieten, Plastikmüll, sauberes Wasser, die Mur und neue Mobilität am Land. Kurz gesagt: Die Jugend schraubte nicht an Luftschlössern, sondern an Lösungen für echte Probleme.

Schutz in Sekunden

Platz 1 und 700 Euro Preisgeld gingen an das Projekt „NUBUK“ des Grazer BG/BRG Carneri. Die Idee dahinter: eine Unterkunft, die sich selbst entfaltet und Menschen in Katastrophengebieten, Kriegsregionen oder bei Flüchtlingskrisen rasch Schutz bieten soll. Das Ganze braucht keine externe Stromversorgung und soll mit wenig logistischem Aufwand auskommen. Eine Notunterkunft, die nicht lange fragt, sondern in wenigen Sekunden da ist.

©Lunghammer – TU Graz Das Team des BG/BRG Carneri holte mit seinem Projekt „NUBUK“ den Sieg.

Hand, Mur, Schiene

Der zweite Platz ging an den „Prototyp einer bionischen Handprothese“ aus dem OeAD-Vorstudienlehrgang der Grazer Universitäten und Hochschulen. Das Team will funktionale Armprothesen günstiger machen und damit mehr Menschen zugänglich machen. Auf Platz 3 landete der „Murwächter“ des BG/BRG Seebacher: Sensoren und intelligente Greifarme sollen Müll in der Mur erkennen, entfernen und nach Materialien sortieren. Ebenfalls Dritter wurde „Flexrail Next“ der Polytechnischen Schule Mistelbach – ein autonom fahrendes Schienentaxi für bessere Mobilität im ländlichen Raum.

Sonderpreise verliehen

Auch bei den Sonderpreisen wurde es nicht weniger einfallsreich. Die HTL Leoben holte mit dem „Algenbioreaktor“ den Sonderpreis Design: Algenanlagen an Fassaden und anderen Stadtflächen sollen kühlen, CO₂ binden und Biomasse erzeugen. Der Sonderpreis Kreativität ging an „PlastiGone“ des BG/BRG/BORG Köflach, wo spezielle Bakterien und Enzyme Kunststoffabfälle zersetzen sollen. Den Sonderpreis für praktische Umsetzung bekam der „Water Filter“ des BG GIBS in Graz – eine Trinkflasche mit integriertem Filtersystem für Regionen mit eingeschränktem Trinkwasserzugang.

Jubel an der TU

Bei der TU Graz freute man sich über so viele junge Ideen. „Es ist toll, wie viel Kreativität und Lösungskompetenz in jungen Menschen steckt“, sagen Franz Haas und Siegfried Vössner, Dekan und Vizedekan der Fakultät für Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften der TU Graz. Der Wettbewerb lädt Schülerinnen und Schüler dazu ein, technische und wissenschaftliche Lösungen als Prototypen oder Modelle zu entwickeln. Und wer weiß: Vielleicht sitzt der eine oder andere kreative Kopf später wirklich wieder an der TU Graz – dann aber nicht mehr als Gast, sondern als Studierender.