Brandalarm im Pflegewohnheim: Schuld war wohl Parfumduft

In Hart bei Graz ging am Freitag in der Früh ein Brandmelder in einem Pflegewohnheim los. Die Feuerwehr rückte aus - gefunden wurde aber kein Rauch, sondern nur eine zarte Duftnote.

„Der frühe Vogel fängt den Wurm oder B06 im Pflegewohnheim“ – dieser Einsatz der FF Hart bei Graz hatte schon beim Titel eine gewisse Morgenfrische. Am Freitag, dem 26. Juni 2026, um 5.32 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brandmeldeanlagenalarm gerufen. Einsatzort war ein Pflegewohnheim in der Pachern Hauptstraße. Während andere vielleicht noch den Wecker gesucht haben, waren die Einsatzkräfte bereits unterwegs.

Rasch vor Ort

Mit dem HLF 4 und dem MTFA rückte die Feuerwehr zum Pflegewohnheim aus. Dort angekommen, übernahm Einsatzleiter OBM Markus Wallner sofort die Erkundung. Bei einem Alarm in einem Pflegewohnheim wird natürlich nicht lange gerätselt. Da wird geschaut, kontrolliert und abgeklärt. Die gute Nachricht kam dann recht schnell: Ein Brand war nicht zu finden.

©FF Hart bei Graz Kein Brand, kein Rauch: Der Melder hatte offenbar wegen eines leichten Dufts ausgelöst.

Parfüm statt Rauch in der Luft

Auch von Verrauchung keine Spur. Stattdessen lag nur ein leichter Duft von Parfum oder etwas Ähnlichem in der Luft. Ausgelöst hatte der Melder 21/2 im Erdgeschoß – offenbar ohne Brandgeschehen. Der Alarm hatte also weniger mit Feuer zu tun, sondern eher mit feiner Nase. Man könnte sagen: Die Brandmeldeanlage war an diesem Morgen besonders aufmerksam. Das Personal wurde angewiesen, den Bereich zu lüften. Damit war die Sache auch schon wieder erledigt. Nach rund 40 Minuten konnte der Einsatz abgeschlossen werden. Im Einsatz standen HLF 4 und MTFA mit insgesamt neun Einsatzkräften.