GAK-Abschied: Schiestl wechselt fix zu Blau-Weiß Linz

Thomas Schiestl und der GAK 1902 gehen künftig getrennte Wege. Der Vertrag des 23-jährigen Tirolers wurde einvernehmlich aufgelöst. Fix ist auch seine nächste Station: Schiestl schließt sich dem FC Blau-Weiß Linz an. Der linksfüßige Außenbahnspieler war im Sommer 2022 ablösefrei vom FC Liefering nach Graz gekommen. Beim GAK wurde der gebürtige Schwazer Teil einer erfolgreichen Zeit. Besonders der Aufstieg 2024 bleibt mit seinem Namen verbunden.

Teil des Aufstiegs

In der Saison 2024 stieg Schiestl mit dem GAK als Meister der 2. Liga in die ADMIRAL Bundesliga auf. Danach feierte er mit der Mannschaft in zwei aufeinanderfolgenden Saisonen den Klassenerhalt. Sein Bundesliga-Debüt gab er im August 2024. In der 2. Liga war Schiestl ein wichtiger Baustein des Aufstiegs. Er kam dort auf 30 Einsätze und erzielte sechs Tore. In der Bundesliga standen für ihn 15 Einsätze und eine Vorlage zu Buche.

„Noch mehr Spielzeit“

Nun sucht Schiestl eine neue Herausforderung und mehr Spielzeit. Sportdirektor Tino Wawra zeigt Verständnis für den Schritt: „Thomas war seit dem Sommer 2022 ein wichtiger Teil unserer Mannschaft und hat in vier Jahren viel mit dem GAK erlebt, allen voran den Aufstieg in die Bundesliga. Dass er jetzt eine neue Aufgabe sucht, in der er noch mehr Spielzeit bekommt und eine größere Rolle einnimmt, ist ein nachvollziehbarer und für seine Entwicklung sinnvoller Schritt. Für einen Spieler ist es entscheidend, regelmäßig Minuten zu sammeln. Wir danken Thomas für seinen Einsatz und alles, was er für den GAK geleistet hat, und wünschen ihm für seinen weiteren Karriereweg nur das Beste.“

„Danke für vier unvergessliche Jahre“

Auch Schiestl selbst blickt auf seine Zeit beim GAK zurück. Vor allem der Aufstieg bleibt für ihn ein besonderer Moment: „Danke für vier unvergessliche Jahre mit vielen schönen Momenten und wertvollen Erfahrungen. Besonders der Aufstieg wird mir immer in Erinnerung bleiben und mich für immer mit dem GAK verbinden. Ich wünsche dem Verein von Herzen alles Gute für die Zukunft.“