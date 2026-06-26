Mit 93 zum Doktorat: Grazer Architekt schreibt Geschichte

An der TU Graz wird in diesen Tagen ein besonderes Kapitel geschrieben. Eugen Gross, 1933 geboren, hat mit 93 Jahren sein Doktoratsstudium erfolgreich abgeschlossen. Nach Auskunft des Wissenschaftsministeriums ist er der älteste seit dem Jahr 2000 österreichweit dokumentierte Promovend. Für die Zeit davor gibt es keine vollständig auswertbaren Daten. An der TU Graz ist Gross jedenfalls der älteste Promovend in der Geschichte der Universität.

„Außergewöhnliche persönliche Leistung und zugleich eine Inspiration“

Auch TU Graz-Rektor Horst Bischof würdigt den Abschluss. „Die Promotion von Eugen Gross ist eine außergewöhnliche persönliche Leistung und zugleich eine Inspiration für unsere gesamte Universitätsgemeinschaft“, betont er. Für Bischof zeigt Gross damit, dass Neugier und der Wille zur Erkenntnis keine Altersgrenzen kennen. „Ich gratuliere Herrn Gross von Herzen.“ Der Abschluss steht damit nicht nur für einen persönlichen Erfolg, sondern auch für lebenslanges Lernen.

©Lunghammer – TU Graz v.l.: TU Graz-Rektor Horst Bischof, Promovend Eugen Gross, Promotor Franz Teschl, Doktorvater Anselm Wagner.

Werkgruppe Graz prägte Architektur über Jahrzehnte

Eugen Gross hat die österreichische Architektur über Jahrzehnte mitgeprägt. Gemeinsam mit Friedrich Groß-Rannsbach, Werner Hollomey und Hermann Pichler gründete er die „Werkgruppe Graz“. Diese verwirklichte in drei Jahrzehnten mehr als 100 Projekte im In- und Ausland. In Graz zählen dazu etwa die Terrassenhaussiedlung Graz-St. Peter, das Studentenheim Hafnerriegel, das Studentenhaus Leechgasse/Sonnenfelsplatz, die Erste Chirurgische Universitätsklinik am LKH Graz und das Druckzentrum der Styria in Graz-Messendorf.

Akademische Laufbahn führte Gross zurück an die TU Graz

Seine akademische Laufbahn begann Gross schon vor fast sieben Jahrzehnten. Nach seinem Architekturstudium an der damaligen Technischen Hochschule Graz, der heutigen TU Graz, graduierte er 1958 zum Diplomingenieur für Architektur. Kurz danach wurde er Assistent des Architekten und Raumplaners Hubert Hoffmann. Viele Jahre lang widmete er sich an der TU Graz der Lehre und Forschung. Sein Doktoratsstudium nahm Gross im Wintersemester 2023 auf und absolvierte es in Mindestzeit.

„Entscheidender Grund für das Doktorat ist die Freude, die ich an wissenschaftlicher Arbeit habe“

„Der entscheidende Grund für das Doktorat ist die Freude, die ich an wissenschaftlicher Arbeit habe“, sagt Gross. In seiner Dissertation beschäftigt er sich mit städtebaulichen Utopien als „virtuelle Stadtgründungen“. Dabei entwickelt er auch das „Prinzip der doppelten Umkehr“ und wendet es unter anderem auf die Terrassenhaussiedlung in Graz-St. Peter an. „Ein Bau ist mit seiner Fertigstellung nicht vollendet, sondern wird vom Betrachter und Nutzer immer wieder neu geschaffen“, sagt Gross. Betreut wurde seine Dissertation von Anselm Wagner vom Institut für Architekturtheorie, Kunst- und Kulturwissenschaften der TU Graz.