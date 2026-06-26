Dietrichsteinplatz wird grüner und sicherer

Rund um die Feuerwache Ost am Dietrichsteinplatz ändert sich einiges: Es kommen mehr Grünflächen, zwei neue Bäume und eine bekannte Gefahrenstelle wird entschärft.

Am Dietrichsteinplatz soll es künftig nicht nur sicherer, sondern auch grüner werden. Der Stadtsenat hat heute die Wiederherstellung und Erweiterung der Grünflächen rund um die Feuerwache Ost beschlossen. Das bisherige Staudenbeet musste wegen des Neubaus des Feuerwehrstützpunkts entfernt werden. Jetzt ist klar: Es kommt zurück und es bleibt nicht dabei.

Zwei neue Bäume werden geplanzt

Gegenüber der Feuerwache, vor der Pizzeria Pizzaiolo, entsteht zusätzlich ein weiteres Beet. Dort sollen zwei neue Bäume und Stauden gepflanzt werden. Damit gibt es am Dietrichsteinplatz künftig mehr Grün als zuvor. Umgesetzt wird das Ganze aber erst, wenn die angrenzenden Baustellen abgeschlossen sind und die Fläche dauerhaft gesichert werden kann.

Platz wird kühler

Vizebürgermeisterin und zuständige Referentin Judith Schwentner (Grüne) freut sich über die Pläne. Sie sagt: „Gerade in dicht bebauten Stadtteilen zählt jeder Quadratmeter Grün. Deshalb freut es mich besonders, dass am Dietrichsteinplatz künftig sogar mehr Grün entsteht als zuvor. Zwei neue Bäume und zusätzliche Stauden machen den Platz schöner, kühler und lebenswerter.“

Mehr Sicherheit

Neben den neuen Grünflächen wird auch eine bekannte Gefahrenstelle im Bereich der Feuerwehrausfahrt beseitigt. Der Hinweis dazu kam vom Blinden- und Sehbehindertenverein. Der bestehende Gehsteig wird so angepasst, dass blinde und sehbehinderte Menschen dort künftig sicherer unterwegs sind. Gleichzeitig sollen ausfahrende Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr eine bessere Sicht haben. Die Umgestaltung passiert im Zuge der Neuerrichtung der Feuerwache Ost. Nach Abschluss der Bauarbeiten sollen rund um den Dietrichsteinplatz mehr Grün, mehr Barrierefreiheit und mehr Sicherheit für Fußgänger entstehen. Besonders wichtig ist dabei der Bereich bei der Feuerwehrausfahrt. Dort soll der Platz künftig übersichtlicher und lebenswerter werden.