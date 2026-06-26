Leicht alkoholisiert: 18-Jähriger stürzte mit Motorrad in Graz

Ein 18-Jähriger kam Donnerstagabend in Graz-Straßgang mit seinem Motorrad zu Sturz. Er war leicht alkoholisiert, verletzt und musste ins UKH Graz gebracht werden.

In Graz-Straßgang ist es am Donnerstagabend, dem 25. Juni 2026, zu einem Motorradunfall gekommen. Gegen 17.40 Uhr war ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung auf der Harter Straße unterwegs. Er fuhr mit seinem Motorrad in Richtung Südwesten. Beim Überqueren einer Gleisanlage passierte dann der Sturz. Laut Polizei dürfte das Hinterrad des Motorrads die Bodenhaftung verloren haben. Der 18-Jährige kam dadurch zu Sturz. Danach rutschte er rund 30 Meter auf der Fahrbahn entlang. Ein Anrainer bemerkte den Unfall und verständigte sofort die Einsatzkräfte.

Ins UKH gebracht

Nach der Erstversorgung wurde der junge Mann ins UKH Graz eingeliefert. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Genauere Angaben zu seinem Gesundheitszustand wurden nicht genannt. Bei dem 18-Jährigen wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab eine leichte Alkoholisierung. Da der junge Mann Probeführerscheinbesitzer ist, wurde ihm der Probeführerschein vorläufig abgenommen, so die Landespolizeidirektion Steiermark.