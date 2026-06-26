Hitze und Wahl: Klimaschützer starten Mahnwache in der Grazer Innenstadt

Wenige Tage vor der Gemeinderatswahl machen Klimaschützer in der Grazer Innenstadt auf ihre Anliegen aufmerksam. Mit einer dreitägigen Mahnwache wollen sie den Klimaschutz stärker in den Fokus der politischen Debatte rücken.

Während die Grazer schon bald ihre Wahlentscheidung treffen, setzt die Plattform 1,5 Graz am Karmeliterplatz ein sichtbares Zeichen. Mit einer Mahnwache, die sich über drei Tage und zwei Nächte erstreckt, wollen die Aktivisten Klimaschutz und Klimawandelanpassung unmittelbar vor der Gemeinderatswahl in den Mittelpunkt rücken.

Klimapolitik als Thema der Wahl

Die Aktion soll Passanten dazu anregen, Klimafragen bei ihrer Wahlentscheidung mitzudenken. Dazu verteilen die Mitglieder der Plattform Informationsmaterial und Eiswürfel und suchen das Gespräch mit Interessierten. Nach Angaben der Initiative richtet sich die Mahnwache nicht gegen einzelne Parteien. Vielmehr wolle man auf die langfristigen Folgen des Klimawandels aufmerksam machen und darüber diskutieren, welche Maßnahmen Graz künftig setzen kann.

Forderungen an die Stadtpolitik

Die Plattform 1,5 Graz spricht sich unter anderem für einen verbindlichen Emissionspfad für die Landeshauptstadt aus. Außerdem fordert sie ein stärkeres Bekenntnis zu Nachhaltigkeit in Bereichen wie Wirtschaft und Bildung. Bereits im Vorfeld der Gemeinderatswahl hatte die Initiative allen im Gemeinderat vertretenen Parteien Fragen zur Klimapolitik übermittelt. Nach Angaben der Plattform antworteten KPÖ, Grüne, SPÖ, NEOS und KFG. Antworten von ÖVP und FPÖ seien nicht eingelangt. Alle Antworten hier zu sehen: https://1komma5graz.at/wp-content/uploads/2026/06/parteien_zur_klimapolitik_in_graz.pdf

Hitzewelle verstärkt die Botschaft

Dass die Mahnwache gerade an diesem Wochenende stattfindet, ist laut Sprecher Heinz Wittenbrink kein Zufall. Die derzeitige Hitzewelle mit Temperaturen deutlich über 30 Grad mache spürbar, welche Auswirkungen zunehmende Hitze auf den Alltag vieler Menschen haben könne. Die Aktion soll deshalb nicht nur Aufmerksamkeit erzeugen, sondern auch dazu beitragen, mit Passanten über mögliche Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel ins Gespräch zu kommen.