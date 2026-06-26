Seit 25 Jahren rollt Graz: CitySkating feiert heute großes Jubiläum

Seit einem Vierteljahrhundert gehört CitySkating zu den Sommerabenden in Graz. Zum 25-jährigen Bestehen lädt der Verein heute ab 18 Uhr zu einer Jubiläumstour mit Polizeibegleitung und anschließendem Festprogramm ein.

Was im Jahr 2001 mit einer Idee aus Paris begann, ist längst zu einer festen Größe im Grazer Veranstaltungskalender geworden. Seit 25 Jahren rollen beim CitySkating jeden Sommer hunderte Menschen gemeinsam durch die Stadt, auf Straßen, die sonst dem Autoverkehr vorbehalten sind. Heute wird dieses Jubiläum mit einer besonderen Tour und einem Festprogramm gefeiert. Nach Angaben des Vereins nehmen inzwischen regelmäßig rund 200 Personen an den Ausfahrten teil. Die Straßen werden dabei jeweils nur kurzzeitig gesperrt.

Auch Anfänger und Kinder sind willkommen

Neben den regulären Ausfahrten setzt der Verein verstärkt auf den Nachwuchs. Am 10. Juli findet bereits zum dritten Mal ein eigenes CitySkating-Angebot für Kinder und Anfänger statt. Nach ersten Übungen auf dem Parkplatz des OBIs in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße geht es anschließend, ebenfalls unter Polizeibegleitung, auf eine gemeinsame Ausfahrt. Gerade für viele Kinder sei das ein besonderes Erlebnis, berichtet Vereinsobmann Gregor Höller.

Jubiläumstour mit Musik und Abendprogramm

Die Jubiläumsveranstaltung beginnt heute bereits ab 18 Uhr mit einem Warm-up am OBI-Graz-Mitte Parkplatz in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße. Ein DJ sorgt dort für Stimmung und begleitet später auch die Ausfahrt. Neu ist diesmal ein Begleitfahrzeug, das Teilnehmer aufnehmen kann, falls sie die Tour vorzeitig beenden möchten. Nach der Ausfahrt folgt ab 20.30 Uhr im Eisstadion Liebenau ein Jubiläumsprogramm mit Musik, Kulinarik, Gewinnspiel, Fotobox und weiteren Programmpunkten. Die Teilnahme an Tour und Feier ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer mitfahren möchte, benötigt allerdings eigene Skates und Schutzausrüstung.