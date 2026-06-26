Nächtliche Hubschrauber über Graz sorgen für Rätsel: Jetzt ist der Grund bekannt

Mehrere Leser meldeten sich am Freitag bei der 5 Minuten Redaktion mit derselben Frage: Warum kreisten in der Nacht Hubschrauber über Graz? Viele wurden vom Lärm geweckt. Nun ist klar, was hinter den nächtlichen Flügen steckte.

Schon in den frühen Morgenstunden gingen bei der 5-Minuten-Redaktion zahlreiche Nachrichten ein. Leser berichteten von Hubschraubern, die über Teile von Graz kreisten. Besonders im Süden der Landeshauptstadt wurden die Flüge deutlich wahrgenommen. „Ich habe kaum schlafen können“, schilderte ein Leser. Andere wollten wissen, ob sich ein größerer Polizeieinsatz oder ein Notfall ereignet hatte.

Bundesheer trainierte für den Ernstfall

Der Grund ist mittlerweile bekannt: Hinter den nächtlichen Flügen steckte eine Großübung des Jagdkommandos, der Spezialeinheit des Österreichischen Bundesheeres. Gemeinsam mit den Luftstreitkräften wurden in der Steiermark verschiedene Einsatzszenarien trainiert. Auch der Bereich rund um Magna in Graz war Teil der Übung. Nach Angaben des Bundesheeres werden dabei unter anderem Aufklärungs-, Evakuierungs- und Krisenszenarien unter möglichst realistischen Bedingungen geübt. Auch medizinische Notfälle mit zahlreichen Verletzten gehören zu den Trainings.

Gemeinden und Behörden waren informiert

Laut Bundesheer wurden Gemeinden, Behörden und die Polizei im Vorfeld über die Übungen informiert. Ziel sei es, Einsatzkräfte bestmöglich auf außergewöhnliche Lagen vorzubereiten. Bei solchen Übungen gehe man vom „Worst Case“ Szenarien aus, um auf alle Eventualitäten vorberietet zu sein, so Christoph Jakob vom Jagdkommando laut mehreren Medien. Obwohl zahlreiche Soldaten an der Übung beteiligt waren, bekamen viele Grazer lediglich die Hubschrauber zu hören. Das hat einen einfachen Grund: Die Spezialeinsatzkräfte trainieren möglichst unauffällig.