Hitze-Hammer in Graz: Jetzt zählt die Stadt zu Österreichs heißesten Orten

Die Hitzewelle verschärft sich weiter. Graz gehört bereits jetzt zu den heißesten Regionen Österreichs und das Wochenende bringt laut Prognosen den Höhepunkt. Für die Steiermark gilt weiterhin die höchste Hitzewarnstufe.

Laut den aktuellen Messwerten der GeoSphere Austria wurden am Freitagnachmittag in Graz bereits mehr als 33 Grad gemessen.

Laut den aktuellen Messwerten der GeoSphere Austria wurden am Freitagnachmittag in Graz bereits mehr als 33 Grad gemessen.

Die Temperaturen steigen von Tag zu Tag. Laut den aktuellen Messwerten der GeoSphere Austria wurden am Freitagnachmittag in Graz bereits mehr als 33 Grad gemessen: 32,7 Grad an der Universität, 32,7 Grad in der Heinrichstraße und 33,4 Grad in Graz-Straßgang. Die Messdaten werden alle zehn Minuten aktualisiert und zeigen: Das Grazer Becken zählt derzeit zu den heißesten Regionen des Landes.

Das „Schlimmste“ kommt erst

Doch der Höhepunkt der Hitzewelle steht erst bevor. Für Samstag prognostiziert die GeoSphere Austria österreichweit Höchstwerte zwischen 32 und 41 Grad. Besonders heiß wird es im Osten des Landes, doch auch in Graz werden Temperaturen von rund 36 bis 37 Grad erwartet. Wegen der außergewöhnlichen Belastung gilt für Graz und weite Teile der Steiermark weiterhin die rote Hitzewarnung. Diese Warnstufe wird ausgegeben, wenn mit einer extremen gesundheitlichen Belastung durch Hitze zu rechnen ist. Vor allem ältere Menschen, Kinder sowie Personen mit Vorerkrankungen sind besonders gefährdet, 5 Minuten hat berichtet: Höchste Hitzewarnung für Graz: Jetzt wird es gefährlich heiß.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Auch die Nächte bringen kaum Erholung

Nicht nur tagsüber wird es außergewöhnlich heiß. Laut Prognose sinken die Temperaturen in der Nacht vielerorts lediglich auf 15 bis 24 Grad. Vor allem in dicht verbauten Stadtgebieten wie Graz sind damit erneut warme Nächte zu erwarten, in denen sich Gebäude kaum abkühlen können. Experten empfehlen, ausreichend Wasser zu trinken, direkte Sonneneinstrahlung während der heißesten Stunden zu meiden und körperliche Anstrengungen möglichst auf die frühen Morgen- oder Abendstunden zu verlegen. Auch Wohnungen sollten nur in den kühleren Stunden gelüftet und tagsüber beschattet werden.

Entspannung in Sicht?

Eine leichte Wetteränderung könnte sich laut den aktuellen Prognosen ab Sonntag bemerkbar machen. Dann sind in Teilen Österreichs erste Schauer und Gewitter möglich. In der Osthälfte und damit auch in der Steiermark, bleibt es aber zunächst weiterhin hochsommerlich heiß mit Temperaturen von bis zu 38 Grad. Erst zu Beginn der kommenden Woche dürfte die große Hitzewelle allmählich nachlassen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.06.2026 um 17:36 Uhr aktualisiert