„Es wird auf jede einzelne Stimme ankommen“: Elke Kahr kämpft bis zum Schluss

Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) nutzte den Wahlkampfabschluss am Südtiroler Platz für einen eindringlichen Appell an die Wähler und machte deutlich, dass sie trotz guter Umfragen mit einem knappen Rennen rechnet.

Bürgermeisterin Elke Kahr: „Wir haben versprochen, auf der Seite jener zu stehen, die es sich nicht richten können. Dieses Versprechen haben wir gehalten.“

Bürgermeisterin Elke Kahr: „Wir haben versprochen, auf der Seite jener zu stehen, die es sich nicht richten können. Dieses Versprechen haben wir gehalten.“

Bei sommerlichen Temperaturen versammelten sich am Freitag zahlreiche Unterstützer der KPÖ zum Wahlkampfabschluss am Grazer Südtiroler Platz. Im Mittelpunkt stand Bürgermeisterin Elke Kahr, die gemeinsam mit ihrem Team noch einmal um das Vertrauen der Grazer warb. Nach fast fünf Jahren an der Spitze der Stadt zog Kahr Bilanz über die bisherige Regierungsarbeit der KPÖ. „Wir haben versprochen, auf der Seite jener zu stehen, die es sich nicht richten können. Dieses Versprechen haben wir gehalten.“

©KPÖ Bei sommerlichen Temperaturen versammelten sich am Freitag zahlreiche Unterstützer der KPÖ zum Wahlkampfabschluss am Grazer Südtiroler Platz.

Fokus auf den Alltag der Menschen

Die Bürgermeisterin betonte, dass seit dem Regierungswechsel im Jahr 2021 die Anliegen der Bevölkerung im Mittelpunkt stünden. Statt großer Prestigeprojekte habe man sich auf soziale Themen und die täglichen Herausforderungen der Grazerinnen und Grazer konzentriert. „Wir haben unser soziales Gesicht auch als bestimmende Regierungspartei bewahrt und unsere Türen für die Anliegen der Grazerinnen und Grazer immer offengehalten.“

©KPÖ Am Sonntag, 28. Juni, entscheiden die Grazerinnen und Grazer über die Zusammensetzung des neuen Gemeinderats.

„Es wird auf jede einzelne Stimme ankommen“

Obwohl die KPÖ in aktuellen Umfragen gute Werte erreicht, sieht Kahr den Wahlausgang keineswegs als entschieden an. Sie erinnerte daran, dass bereits die Gemeinderatswahl 2021 viele Beobachter überrascht hatte. Mit Blick auf den Wahltag richtete sie einen direkten Appell an die Wähler: „Wer möchte, dass es auch weiterhin eine verlässliche und glaubwürdige Kraft im Rathaus gibt, den ersuche ich um die Stimme für die Liste 6 – KPÖ. Es wird auf jede einzelne Stimme ankommen, wenn wir gemeinsam einen menschlichen und am Gemeinwohl orientierten Weg in Graz gehen wollen.“

Graz wählt am Sonntag

Am Sonntag, 28. Juni, entscheiden die Grazerinnen und Grazer über die Zusammensetzung des neuen Gemeinderats. Mit dem heutigen Wahlkampfabschluss endet für die KPÖ eine kurze, aber intensive Wahlkampfphase. Nun liegt die Entscheidung bei den Wählern.