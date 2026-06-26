Rekord vor der Graz-Wahl: Noch nie wurden so viele Wahlkarten beantragt

Am Sonntag findet die Grazer Gemeinderatswahl statt und schon jetzt steht ein neuer Rekord fest. Deutlich mehr Menschen als vor fünf Jahren haben ihre Stimme per Wahlkarte abgegeben oder beantragt.

Vor der Gemeinderatswahl am Sonntag, 28. Juni, verzeichnet die Grazer Wahlbehörde einen deutlichen Anstieg bei den Wahlkarten. Insgesamt wurden 39.511 Wahlkarten ausgestellt, das sind rund 55 Prozent mehr als bei der Wahl im Jahr 2021. Damals waren es 25.430. Als mögliche Gründe für den starken Anstieg gelten unter anderem der Formel-1-Grand-Prix in Spielberg sowie das frühe WM-Spiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Algerien, das ebenfalls am Wahltag stattfindet, sowie die anhaltende Hitzewelle in Graz sein, 5 Minuten hat berichtet: Hitze-Hammer in Graz: Jetzt zählt die Stadt zu Österreichs heißesten Orten.

Wer seine Wahlkarte noch hat, muss jetzt schnell sein

Wer seine Wahlkarte bereits beantragt, aber noch nicht retourniert hat, kann sie bis Sonntag um 9 Uhr in einen Briefkasten der Post einwerfen. Die Stadt Graz hat dafür eine Sonderentleerung aller Briefkästen beauftragt, damit die Wahlkarten rechtzeitig bei der Stadtwahlbehörde eintreffen. Danach besteht nur noch eine Möglichkeit: Die Wahlkarte kann bis zum Wahlschluss um 16 Uhr persönlich in einem Wahllokal abgegeben werden.

Immer wieder bleiben Wahlkarten zuhause liegen

Die Wahlbehörde weist darauf hin, dass erfahrungsgemäß rund zehn Prozent der beantragten Wahlkarten nie bei der Behörde ankommen. Häufig werden sie zuhause vergessen oder erst nach Ablauf der Frist aufgegeben und können dann nicht mehr berücksichtigt werden. Die Wahllokale in Graz öffnen am Sonntag übrigens ab 7 Uhr. Insgesamt sind 225.883 Grazerinnen und Grazer aufgerufen, einen neuen Gemeinderat zu wählen.