Traumstart für Sturm Graz: Neuzugänge treffen, Rückkehrer meldet sich zurück

Der erste Auftritt der neuen Saison ist gelungen: Sturm Graz hat sein erstes Testspiel der Vorbereitung klar gewonnen. In Premstätten setzte sich der Vizemeister mit 5:0 gegen NS Mura aus Slowenien durch. Für Trainer Fabio Ingolitsch war es der erste Testlauf mit mehreren neuen Gesichtern, Rückkehrern und Spielern, die sich in der Vorbereitung neu empfehlen wollen.

Neuzugang Seidl trifft doppelt

Den Auftakt machte ausgerechnet ein Neuzugang. Simon Seidl, im Sommer von Blau-Weiß Linz nach Graz gekommen, erwischte einen starken Einstand und erzielte gleich die ersten beiden Treffer für die Schwarz-Weißen. Auch Jürgen Heil, der frühere Hartberg-Kapitän, stand in der ersten Startelf der Vorbereitung. Nach der Pause durfte sich auch ein Spieler in Szene setzen, dessen Zukunft zuletzt offen war. Szymon Wlodarczyk, der in der Vergangenheit nach Italien und in die Niederlande verliehen war, traf per Kopf zum 4:0. Für den polnischen Stürmer war es ein wichtiges Zeichen zum Start der Vorbereitung. Er will sich bei Sturm offenbar noch einmal anbieten.

Auch Petrovic trifft sehenswert

Bastian Maierhofer erzielte zuvor das 3:0. Den Schlusspunkt setzte ein weiterer Neuzugang: Petar Petrovic traf per Volley sehenswert ins Kreuzeck und stellte auf 5:0. Auch Neo-Torhüter Ammar Helac sowie Rückkehrer Emran Soglo kamen zu Einsatzminuten. Nach dem gelungenen Auftakt geht es für Sturm Graz am Sonntag weiter ins Trainingslager nach Irdning. Dort will Trainer Fabio Ingolitsch die Mannschaft weiter formen und die nächsten Schritte in Richtung neue Saison setzen.