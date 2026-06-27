Mit 140 km/h durch Grazer Ortsgebiet: Zwei Autos beschlagnahmt

Gegen 1.30 Uhr führte eine Polizeistreife auf der Triester Straße im Bereich des Zentralfriedhofes Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei nahmen die Beamten zwei Autos wahr, die von Norden kommend in Fahrtrichtung Süden unterwegs waren. Eine Lasermessung ergab bei beiden Fahrzeugen eine Geschwindigkeit von jeweils 140 km/h im Ortsgebiet. Mehrere Polizeistreifen wurden umgehend über die Landesleitzentrale verständigt.

Autos beschlagnahmt

Die beiden Fahrzeuglenker konnten bereits kurze Zeit später angehalten und kontrolliert werden. Bei den Lenkern handelt es sich um einen 18-Jährigen aus dem Bezirk Weiz und einen 21-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Den Lenkern wurden aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen die Führerscheine vorläufig abgenommen. Beide Lenker sind Probeführerscheinbesitzer. Zudem wurden ihre Fahrzeuge über behördliche Anordnung vorläufig beschlagnahmt. Die beiden Männer werden angezeigt.