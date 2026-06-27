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Bild auf 5min.at zeigt den Zentralfriedhof in Graz.
Die Polizei stoppte zwei Raser, die mit 140 km/h durch das Grazer Ortsgebiet bretterten.
Graz
27/06/2026
Raser gestoppt

Mit 140 km/h durch Grazer Ortsgebiet: Zwei Autos beschlagnahmt

Nach erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen im Ortsgebiet wurden Samstagfrüh zwei Autofahrer angehalten. Die beiden Probeführerscheinbesitzer waren mit jeweils 140 km/h unterwegs.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(139 Wörter)
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Gegen 1.30 Uhr führte eine Polizeistreife auf der Triester Straße im Bereich des Zentralfriedhofes Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei nahmen die Beamten zwei Autos wahr, die von Norden kommend in Fahrtrichtung Süden unterwegs waren. Eine Lasermessung ergab bei beiden Fahrzeugen eine Geschwindigkeit von jeweils 140 km/h im Ortsgebiet. Mehrere Polizeistreifen wurden umgehend über die Landesleitzentrale verständigt.

Autos beschlagnahmt

Die beiden Fahrzeuglenker konnten bereits kurze Zeit später angehalten und kontrolliert werden. Bei den Lenkern handelt es sich um einen 18-Jährigen aus dem Bezirk Weiz und einen 21-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Den Lenkern wurden aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen die Führerscheine vorläufig abgenommen. Beide Lenker sind Probeführerscheinbesitzer. Zudem wurden ihre Fahrzeuge über behördliche Anordnung vorläufig beschlagnahmt. Die beiden Männer werden angezeigt.

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