Ablauf, Route und Co: CSD-Parade zieht heute durch Graz

Graz wird heute bunt: Die CSD-Parade zieht durch die Stadt. Im Anschluss startet das Parkfest im Volksgarten mit Musik, Kulinarik und einem vielfältigen Programm. Bei bis zu 37 Grad gilt: genug trinken und auf sich achten.

Am heutigen Samstag, dem 27. Juni 2026, steht Graz ganz im Zeichen von Vielfalt, Akzeptanz und Gleichberechtigung: Die CSD-Parade startet um 12 Uhr in der Wilhelm-Fischer-Allee im Grazer Stadtpark und zieht anschließend quer durch die Innenstadt. Die Route führt über die Wilhelm-Fischer-Allee, den Joanneumring, die Herrengasse, den Hauptplatz, den Südtiroler Platz, die Annenstraße und die Volksgartenstraße bis zum Volksgarten, wo das große CSD-Parkfest stattfindet.

©CSD Graz So verläuft die Route der Pride Parade in Graz.

Buntes Parkfest mit Musik, Kulinarik und Infoständen

Im Volksgarten wartet auf die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Für das leibliche Wohl sorgen erfrischende Drinks und BBQ von den Kitchen Bastards. Außerdem präsentieren zahlreiche Gruppen und Organisationen ihre Arbeit an Info- und Verkaufsständen. Auch Familien kommen auf ihre Kosten: Für sie gibt es wieder einen ruhigeren Bereich nahe dem Workout-Bereich.

Gehst du heuer auch zur Grazer Pride? Auf jeden Fall! Nein. Ich würde gerne, aber es ist mir zu heiß. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Drei Bühnen sorgen für Stimmung

Das CSD-Parkfest wird auch musikalisch zum Highlight. Auf mehreren Bühnen treten lokale Künstler auf und sorgen den ganzen Tag über für Stimmung. Auf der Main Stage stehen unter anderem Umami, Lacarta, der Regenbogenchor, Laneva, Sammas, Planet Yoni und Pony M auf dem Programm. Auch die Siegerehrung des CSD-Fußballturniers findet dort statt. Die Schlager Bühne mit Petra Pan, DJane Lazi, Thelma & Luise, DJ Daddy P, Magsii und DJ THB lädt zum Mitsingen und Tanzen ein. Auf der Rave Stage, präsentiert von Optix Tribe DJ Squad, gibt es elektronische Beats. Für das passende Ambiente sorgt das Art & Stage Design von Roter Keil.

©Bernhard Schindler | Bunt, laut und bewusst nachhaltig: Der CSD Graz 2025 vereinte Vielfalt, Sichtbarkeit und Verantwortung – gefeiert wurde mit Pfandbechern, Recyclingstationen und starker Botschaft.

SafeNow Zone für mehr Sicherheit

Das Gelände des CSD-Parkfestes ist heuer die erste Pride-Veranstaltung in Österreich, die als SafeNow Zone umgesetzt wird. Über die App kann im Notfall per Knopfdruck ein Alarm ausgelöst werden. Zuständige Sicherheits- und medizinische Teams werden direkt informiert und erhalten den Standort der hilfesuchenden Person. Die Initiative ist Teil von Jägermeisters globalem Engagement „Save The Night“.

Hitze nicht unterschätzen

Neben der Feierlaune wird heute auch das Wetter eine Rolle spielen. Für Graz werden Temperaturen von bis zu 37 Grad erwartet. Besucher sollten daher regelmäßig trinken, Pausen im Schatten einlegen, auf den eigenen Körper achten und sich vor der Sonne schützen. Gerade bei langen Aufenthalten im Freien ist es wichtig, genug Flüssigkeit zu sich zu nehmen und die eigenen Grenzen nicht zu überschreiten. Die Stadt Graz hat auf die Hitzewelle reagiert und deshalb ihr Angebot an kühlen Aufenthaltsorten erweitert. Einen Überblick darüber findest du hier: Hitzewelle in Graz: Kirchen, Bibliotheken und Dom öffnen ihre Türen.

Pride-Afterparty bis in die Nacht

Nach dem Parkfest geht die Pride-Feier weiter: Ab 22 Uhr findet eine Pride-Afterparty im PPC statt. Ab 23 Uhr zeigt sich die FAGtory in der Postgarage von ihrer buntesten Seite. Organisatoren laden dazu ein, in den farbenfrohsten und kreativsten Outfits gemeinsam weiterzufeiern.