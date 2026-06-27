CSD-Parade führt zu Öffi-Anhaltungen: Diese Linien fahren heute anders

Buslinie 30 Umleitung: Die Graz Linien müssen die Buslinie 30 von ca. 13.00 bis ca. 14.30 Uhr zwischen Geidorfplatz und Kaiser-Josef-Platz in beiden Richtungen über die Glacisstraße umleiten.

Linie 30 Richtung Jakominiplatz:

Ab der Haltestelle Geidorfplatz fahren die Busse über die Glacisstraße zum Kaiser-Josef-Platz/Oper und weiter wie bisher zum Jakominiplatz.

Linie 30 Richtung Geidorf:

Ab der Haltestelle Kaiser-Josef-Platz/Oper fahren die Busse über die Glacisstraße zur Haltestelle Geidorfplatz und weiter nach Geidorf.

Aufgelassene Haltestellen: Die Haltestellen „Paulustor“, „Karmeliterplatz“, „Freiheitsplatz/Schauspielhaus“, „Trauttmansdorffgasse“ und „Tummelplatz“ können nicht bedient werden.

Zusätzliche Haltestellen: Die Haltestellen „Zinzendorfgasse“ und „Maiffredygasse“ werden mitbedient.

Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5 und 7: Aufgrund des Versammlungsmarsches wird es in der Zeit von ca. 13.30 – ca. 14.30 Uhr zu Anhaltungen in der Herrengasse kommen. Die Linien 1, 4 und 7 werden über den Andreas-Hofer-Platz umgeleitet. Ein Schienenersatzverkehr auf der Strecke Jakominiplatz – Keplerbrücke – Andritz für die Linien 3 und 5 wird eingerichtet.

Straßenbahnlinien 1, 4, 7 und 16: Aufgrund des weiteren Verlaufs des Versammlungsmarsches wird es in der Zeit von ca. 15.00 – ca. 16.00 Uhr zu neuerlichen Anhaltungen auf der Strecke von der Murgasse – Südtiroler Platz – Annenstraße bis zum Roseggerhaus kommen.

Buslinien 40 und 67: Infolge des Durchmarsches des Versammlungszuges im Bereich Annenstraße – Roseggerhaus zum Volksgarten kommt es in der Zeit von ca. 16.00 bis ca. 16.30 Uhr zu Anhaltungen und Umleitungen dieser beiden Buslinien.