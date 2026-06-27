CSD-Parade führt zu Öffi-Anhaltungen: Diese Linien fahren heute anders
Durch die heutige CSD-Parade in Graz kommt es zu Änderungen bei den Öffis. Mehrere Linien werden umgeleitet oder durch Ersatzverkehr ersetzt. Besonders betroffen sind der Innenstadtbereich sowie die Strecke bis zum Volksgarten.
Aufgrund der heute stattfindenden CSD-Parade können die Grazer Linien nicht wie gewohnt verkehren. Deshalb kommt es am Samstag zu einigen Änderungen bei den Öffis: Die Buslinie 30 wird über das Glacis umgeleitet, die Linien 1, 4, 7 über den Andreas-Hofer-Platz umgeleitet, für die Linien 3 und 5 wird ein Ersatzverkehr nach Andritz eingerichtet, weiters kommt es zu Anhaltungen in der Annenstraße bei den Linien 1, 4, 7, 16 und danach auf den Linien 40 und 67 in der Volksgartenstraße.
CSD-Veranstaltung startet ab 11.30 Uhr
Die Veranstaltung beginnt um 11.30 Uhr im Bereich Erzherzog Johann Allee/östlicher Kreuzungsbereich Burgring. Gegen ca. 13.15 Uhr setzt sich der Versammlungsmarsch auf der Strecke über Burgring – Opernring – Eisernes Tor – Herrengasse – Hauptplatz – Murgasse – Erzherzog-Johann-Brücke – Südtiroler Platz – Annenstraße – Volksgartenstraße zum Volksgarten in Bewegung.
Die Öffi-Änderungen
Buslinie 30 Umleitung: Die Graz Linien müssen die Buslinie 30 von ca. 13.00 bis ca. 14.30 Uhr zwischen Geidorfplatz und Kaiser-Josef-Platz in beiden Richtungen über die Glacisstraße umleiten.
Linie 30 Richtung Jakominiplatz:
Ab der Haltestelle Geidorfplatz fahren die Busse über die Glacisstraße zum Kaiser-Josef-Platz/Oper und weiter wie bisher zum Jakominiplatz.
Linie 30 Richtung Geidorf:
Ab der Haltestelle Kaiser-Josef-Platz/Oper fahren die Busse über die Glacisstraße zur Haltestelle Geidorfplatz und weiter nach Geidorf.
Aufgelassene Haltestellen: Die Haltestellen „Paulustor“, „Karmeliterplatz“, „Freiheitsplatz/Schauspielhaus“, „Trauttmansdorffgasse“ und „Tummelplatz“ können nicht bedient werden.
Zusätzliche Haltestellen: Die Haltestellen „Zinzendorfgasse“ und „Maiffredygasse“ werden mitbedient.
Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5 und 7: Aufgrund des Versammlungsmarsches wird es in der Zeit von ca. 13.30 – ca. 14.30 Uhr zu Anhaltungen in der Herrengasse kommen. Die Linien 1, 4 und 7 werden über den Andreas-Hofer-Platz umgeleitet. Ein Schienenersatzverkehr auf der Strecke Jakominiplatz – Keplerbrücke – Andritz für die Linien 3 und 5 wird eingerichtet.
Straßenbahnlinien 1, 4, 7 und 16: Aufgrund des weiteren Verlaufs des Versammlungsmarsches wird es in der Zeit von ca. 15.00 – ca. 16.00 Uhr zu neuerlichen Anhaltungen auf der Strecke von der Murgasse – Südtiroler Platz – Annenstraße bis zum Roseggerhaus kommen.
Buslinien 40 und 67: Infolge des Durchmarsches des Versammlungszuges im Bereich Annenstraße – Roseggerhaus zum Volksgarten kommt es in der Zeit von ca. 16.00 bis ca. 16.30 Uhr zu Anhaltungen und Umleitungen dieser beiden Buslinien.