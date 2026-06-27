Darum kreist ein Kleinflugzeug seit Tagen über Graz und Umgebung

Wer in den letzten Tagen den Blick über Graz schweifen lässt, entdeckt möglicherweise ein Kleinflugzeug, das scheinbar endlose Schleifen zieht. Dahinter steckt keine Zufallstour, sondern präzise Vermessungsarbeit für die Stadt.

Im Auftrag des Grazer Stadtvermessungsamtes sowie der Holding Wasserwirtschaft hebt aktuell ein Spezialflugzeug ab, um Graz fotografisch neu zu erfassen.

Im Auftrag des Grazer Stadtvermessungsamtes sowie der Holding Wasserwirtschaft hebt aktuell ein Spezialflugzeug ab, um Graz fotografisch neu zu erfassen.

Wer derzeit ein Kleinflugzeug über Graz kreisen sieht, blickt nicht auf einen klassischen Rundflug. Vielmehr handelt es sich um einen hochpräzisen Bildflug im Auftrag des Grazer Stadtvermessungsamtes sowie der Holding Graz Wasserwirtschaft. Gemeinsam mit dem Unternehmen AVT Airborne Sensing Austria GmbH wird die Stadt aktuell aus der Luft neu erfasst – mit dem Ziel, ein aktuelles und detailliertes Abbild des gesamten Stadtgebiets zu erstellen.

Hightech-Kamera liefert detailreiche Stadtansichten

Zum Einsatz kommt dabei eine spezielle Kamera des Grazer Unternehmens Vexcel. Diese ermöglicht nicht nur klassische Senkrechtaufnahmen, sondern auch Infrarotbilder und hochauflösende Schrägluftaufnahmen. So entstehen detailreiche Bilder, die weit über eine einfache Luftaufnahme hinausgehen. Jede Aufnahme liefert präzise Daten über Gebäude, Dächer, Freiflächen und städtische Strukturen.

Grundlage für Planung, Infrastruktur und Digitalisierung

Die erfassten Luftbilder sind ein wichtiger Baustein für zahlreiche städtische Aufgaben. Das Stadtvermessungsamt nutzt die Daten etwa zur Aktualisierung von Gebäudebeständen und zur Erstellung digitaler 3D-Modelle. Auch die Holding Graz Wasserwirtschaft profitiert: Das mehr als 2.300 Kilometer lange Leitungs- und Kanalsystem kann mithilfe der hochauflösenden Aufnahmen besser verwaltet und im Gelände exakt verortet werden. Darüber hinaus fließen die Daten in digitale Anwendungen wie den Solardachkataster oder in die Planung von Grün- und Freiräumen ein.

Nur bei perfekten Bedingungen möglich

Die Befliegung erfolgt bewusst in dieser Zeit des Jahres. Damit der aktuelle Zustand von Vegetation und Bebauung exakt erfasst werden kann, müssen Bäume voll belaubt sein. Gleichzeitig braucht es ideale Wetterbedingungen: wolkenlosen Himmel, klare Sicht und möglichst wenig Dunst. Nur dann kann die Kamera ihre volle Präzision entfalten.

Tausende Bilder in wenigen Stunden

Überflogen wird dabei nicht nur das Stadtgebiet von Graz, sondern auch umliegende Gemeinden wie Kalkleiten, Friesach und Gössendorf. Auf rund 1.200 Kilometern Flugstrecke entstehen innerhalb von etwa sechs Stunden bis zu 40.000 Einzelbilder – eine millimetergenaue Dokumentation aus der Luft.

Luftbildarchiv als Zeitreise

Die neuen Aufnahmen werden anschließend in das Luftbildarchiv des Stadtvermessungsamtes eingegliedert, das bis ins Jahr 1945 zurückreicht. Es dokumentiert die Entwicklung der Stadt über Jahrzehnte hinweg und macht Veränderungen im Stadtbild sichtbar. Historische und aktuelle Luftbilder können dort auch kostenpflichtig für bestimmte Bereiche bestellt werden.