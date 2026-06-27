Regionalbus-Knoten am Andreas-Hofer-Platz eröffnet bald wieder

Der Andreas-Hofer-Platz wird ab 12. Juli wieder zum zentralen Regionalbus-Knoten in Graz. 20 Buslinien kehren ins Stadtzentrum zurück und sollen für bessere Anbindungen und mehr Komfort sorgen.

Der Countdown läuft: In wenigen Tagen wird der Andreas-Hofer-Platz erneut zum zentralen Knotenpunkt des regionalen Busverkehrs in Graz. Mit der Fertigstellung des neuen Busbahnhofs kehren insgesamt 20 Buslinien ab 12. Juli ins Stadtzentrum zurück. Damit entsteht im Herzen der Stadt ein moderner Mobilitätsknoten, der Regionalbusse, Straßenbahn und Sharing-Angebote miteinander verbindet.

Erste Fahrt startet am frühen Morgen

Den Auftakt macht am 12. Juli um 6 Uhr früh ein RegioBus der Linie 300, der vom Hauptbahnhof kommend den Andreas-Hofer-Platz ansteuert und anschließend Richtung Hartberg weiterfährt. Kurz darauf kehren auch die übrigen 19 Linien an ihre bisherigen Standorte zurück. Täglich werden rund 2.700 Fahrgäste den neuen Knoten nutzen.

Mehr Komfort und bessere Orientierung

Besonders profitieren sollen Fahrgäste von kürzeren Wegen und einer besseren Anbindung. Direkt in der Nähe befindet sich die Straßenbahnhaltestelle „Andreas-Hofer-Platz/Joanneumsviertel“ der Linien 16 und 17, wodurch schnelle Umstiege in Richtung Innenstadt und Hauptbahnhof möglich sind. Herzstück der Anlage sind sieben neue Bussteige, davon sechs in markanter Schrägstellung. Ergänzt wird der Knoten durch moderne Wartehäuser, digitale Fahrgastanzeigen und einen Ticketautomaten.

Barrierefrei und klar strukturiert

Der neue Busbahnhof wurde auch hinsichtlich Barrierefreiheit modernisiert. Taktile Leitsysteme, Noppenfelder und abgesenkte Gehsteigkanten sollen eine sichere und selbstständige Nutzung ermöglichen. Die Bussteige sind künftig nach Verbundlogik mit Buchstaben gekennzeichnet, was für bessere Orientierung am gesamten Platz sorgt.

Multimodaler Knoten mit Sharing-Angebot

Angefahren wird der Busbahnhof über den Marburger Kai. Vom Hauptbahnhof kommende Linien nutzen den Steig C in der Neutorgasse als Durchfahrtshaltestelle, während die übrigen Steige direkt am Platz als Start- und Endpunkte dienen. Ergänzt wird das Angebot durch die bestehende tim-Station mit vier Sharing-Fahrzeugen, die wieder vor Ort stationiert ist und den Standort zu einem multimodalen Verkehrsknoten macht.