Mitten ins Lebensgefühl: Geführte Ausflugsfahrt zur „Steirischen Roas“

Ein Ausflug mitten ins steirische Lebensgefühl: Am Sonntag, dem 5. Juli 2026, lädt die Erlebnisregion Graz zu einer ganz besonderen geführten Ausflugsfahrt nach St. Bartholomä ein.

Die Reise beginnt mit einem kulturellen Highlight: Einem Besuch der fantasievollen Jakobuskirche in Thal, die vom berühmten österreichischen Künstler Ernst Fuchs gestaltet wurde. Danach wird in St. Bartholomä ordentlich „aufbartholomäert“: Bei der „Steirischen Roas“ erwartet die Besucher eine genussvolle Kulturwanderung vollgepackt mit echter Volksmusik, kulinarischen Schmankerln, authentischer Handwerkskunst, Mundartdichtung und mitreißenden Brauchtumsvorführungen.