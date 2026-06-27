/ ©Region Graz/Harry Schiffer
Mitten ins Lebensgefühl: Geführte Ausflugsfahrt zur „Steirischen Roas“
Ein Ausflug mitten ins steirische Lebensgefühl: Am Sonntag, dem 5. Juli 2026, lädt die Erlebnisregion Graz zu einer ganz besonderen geführten Ausflugsfahrt nach St. Bartholomä ein.
Die Reise beginnt mit einem kulturellen Highlight: Einem Besuch der fantasievollen Jakobuskirche in Thal, die vom berühmten österreichischen Künstler Ernst Fuchs gestaltet wurde. Danach wird in St. Bartholomä ordentlich „aufbartholomäert“: Bei der „Steirischen Roas“ erwartet die Besucher eine genussvolle Kulturwanderung vollgepackt mit echter Volksmusik, kulinarischen Schmankerln, authentischer Handwerkskunst, Mundartdichtung und mitreißenden Brauchtumsvorführungen.
Alle Details auf einen Blick:
- Termin: Sonntag, 5. Juli 2026
- Abfahrt: 11 Uhr, Lendkai 11, 8020 Graz (Nähe Kunsthaus)
- Rückkehr: ca. 16 Uhr
- Preis: 39 Euro pro Person (inklusive Busfahrt, Guide, Eintritte und kulinarische Kostproben)
- Jetzt anmelden unter info@regiongraz.at oder 0316/8075-0.
- Weitere Informationen: www.regiongraz.at/ausflug
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