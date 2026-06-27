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/ ©Region Graz/Harry Schiffer
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Kultur, Kunst und Kulinarik bei der „Steirischen Roas“ entdecken.
St. Bartholomä
27/06/2026
Toll:

Mitten ins Lebensgefühl: Geführte Ausflugsfahrt zur „Steirischen Roas“

Ein Ausflug mitten ins steirische Lebensgefühl: Am Sonntag, dem 5. Juli 2026, lädt die Erlebnisregion Graz zu einer ganz besonderen geführten Ausflugsfahrt nach St. Bartholomä ein.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(67 Wörter)
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Die Reise beginnt mit einem kulturellen Highlight: Einem Besuch der fantasievollen Jakobuskirche in Thal, die vom berühmten österreichischen Künstler Ernst Fuchs gestaltet wurde. Danach wird in St. Bartholomä ordentlich „aufbartholomäert“: Bei der „Steirischen Roas“ erwartet die Besucher eine genussvolle Kulturwanderung vollgepackt mit echter Volksmusik, kulinarischen Schmankerln, authentischer Handwerkskunst, Mundartdichtung und mitreißenden Brauchtumsvorführungen.

Alle Details auf einen Blick:

  • Termin: Sonntag, 5. Juli 2026
  • Abfahrt: 11 Uhr, Lendkai 11, 8020 Graz (Nähe Kunsthaus)
  • Rückkehr: ca. 16 Uhr
  • Preis: 39 Euro pro Person (inklusive Busfahrt, Guide, Eintritte und kulinarische Kostproben)
  • Jetzt anmelden unter info@regiongraz.at oder 0316/8075-0.
  • Weitere Informationen: www.regiongraz.at/ausflug
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