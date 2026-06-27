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Foto auf 5min.at zeigt ein Eis.
Im CITYPARK wartet auf Schüler am 10. Juli ein sommerlicher Ferienstart mit Strandspielzeug, gratis Eis, Musik und Glücksrad.
Graz
27/06/2026
Am 10. Juli 2026
#goodnews

Zeugnis zeigen und Eis holen: CITYPARK feiert Ferienstart

In Graz startet der CITYPARK am Freitag, dem 10. Juli, mit einer großen Zeugnisaktion in die Ferien: Die ersten 1.000 Schüler bekommen ein Strandspielzeug, für alle gibt es gratis Eis-

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(186 Wörter)
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Der letzte Schultag hat im CITYPARK schon Tradition: Zeugnis einpacken, vorbeischauen und den Ferienstart feiern. Am Freitag, dem 10. Juli, steht wieder die beliebte Zeugnisaktion am Programm. Für die ersten 1.000 Schüler aller Altersstufen gibt es heuer ein Strandspielzeug. Damit ist der Sprung in die Sommerferien zumindest gedanklich schon fast geschafft.

Zeugnis wird zum Ticket

Wichtig ist nur: Das aktuelle Jahreszeugnis muss persönlich vorgezeigt werden. Dann wartet das Geschenk für den Ferienstart. Und weil Schulschluss ohne Eis nur halb so gut schmeckt, gibt es zusätzlich kostenloses Eis für alle Besucher. Das gilt, solange der Vorrat reicht. Gefiert wird nicht nur mit süßer Abkühlung. Ein DJ von Radio Rock FM sorgt für Musik zum Ferienbeginn. Außerdem dreht sich vor Ort das Glücksrad. Dort warten weitere Preise, darunter ZEHNER-Einkaufsgutscheine und sommerliche Überraschungen.

Hier steigt die Aktion:

Die Zeugnisaktion findet am Freitag, dem 10. Juli, von 10 bis 13 Uhr statt. Treffpunkt ist das Parkdeck B, Ebene 4. Der Bereich liegt beim Ausgang KFC / Zu den 3 Goldenen Kugeln. Wer also mit Zeugnis und Ferienlaune kommt, ist dort richtig.

Freude im CITYPARK

Auch CITYPARK-Center-Manager Richard Oswald freut sich auf die Aktion. Er sagt: „Der Start in die Sommerferien wird im CITYPARK seit Jahren gemeinsam gefeiert. Die Freude der Schüler:innen macht diese Aktion zu einem echten Highlight.“

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