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Bild auf 5min.at zeigt eine Straßenbahn in Graz.
Ab 1. Juli 2026 werden Bus, Bim und S-Bahn in der Steiermark teurer. Das Klimaticket Steiermark kostet dann 532 Euro.
Graz/Steiermark
27/06/2026
Bus, Bim und S-Bahn

Öffis in der Steiermark werden teurer: Das zahlst du ab dem 1. Juli

In der Steiermark musst du ab Mittwoch, 1. Juli 2026, für Bus, Bim und S-Bahn mehr zahlen. Auch das regionale Klimaticket kostet künftig spürbar mehr.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
2 Minuten Lesezeit(352 Wörter)
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Wer regelmäßig mit den Öffis unterwegs ist, merkt die Änderung bald beim Ticketkauf. Laut „Kleine Zeitung“ steigen die Preise im Verkehrsverbund Steiermark mit 1. Juli im Schnitt um 3,5 Prozent. Die Stundenkarte für eine Zone kostet dann 3,30 Euro statt bisher 3,20 Euro. Auch die Tageskarte wird teurer und liegt künftig bei 7,20 Euro. Noch vor der Umstellung greifen viele Fahrgäste offenbar zu den alten Mehrfahrtenkarten. In Trafiken ist der Zehnerblock derzeit teils schwer zu bekommen. Der Grund liegt auf der Hand: Wer ihn noch vor dem 1. Juli kauft, spart sich 90 Cent. Ab Juli kostet die 10-Zonen-Karte 26,90 Euro.

Fährst du mit den Öffis?

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Regelmäßig.
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Ich gehe zu Fuß.

Auch das Klimaticket wird teurer

Auch beim Klimaticket Steiermark gibt es eine Erhöhung. Statt 514 Euro werden ab Juli 532 Euro fällig. Die übertragbare Variante steigt auf 646 Euro. Für Jugendliche sowie Seniorinnen und Senioren kostet das steirische Klimaticket künftig 399 Euro.

Das bleibt gleich

Nicht alle Fahrgäste sind von jeder Änderung betroffen. Die ermäßigte Stundenkarte für Seniorinnen und Senioren mit Ausweis bleibt bei 2,10 Euro. Teurer werden dagegen unter anderem Wochen- und Monatskarten: Die Wochenkarte kostet künftig 20,80 Euro, die Monatskarte 69 Euro. Das Freizeitticket liegt ab Juli bei 15 Euro und gilt weiterhin an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen für Fahrten zu Ausflugszielen.

Auch Schüler sind betroffen

Bei Schülern und Lehrlingen wurde bereits im Mai an der Preisschraube gedreht. Der Selbstbehalt für die Schüler- und Lehrlingsfreifahrt wurde österreichweit auf 29,60 Euro angehoben. Das TopTicket für Schüler und Lehrlinge kostet nun 155 Euro, für Studierende 199,50 Euro. Seit Mai gehört außerdem die Westbahn zum Verkehrsverbund Steiermark, dadurch können Verbund-Tickets auch auf der von ihr bedienten Strecke in der Steiermark genutzt werden.

Öffi-Tarife ab 1. Juli 2026

Das wird in der Steiermark teurer:

TicketNeuer PreisErhöhung
Stundenkarte, 1 Zone3,30 Euro+0,10 Euro
24-Stunden-Karte7,20 Euro+0,20 Euro
10-Zonen-Karte26,90 Euro+0,90 Euro
Wochenkarte20,80 Euro+0,70 Euro
Monatskarte69,00 Euro+2,40 Euro
Klimaticket Steiermark532 Euro+18,00 Euro
Klimaticket Steiermark übertragbar646 Euro+22,00 Euro
Klimaticket Steiermark Jugend/Senioren399 Euro+13,00 Euro
TopTicket Schüler/Lehrlinge155 Euro+15,00 Euro
TopTicket Studierende199,50 Euro+6,50 Euro
Freizeitticket15 Euro+1,00 Euro

Unverändert bleibt: Die ermäßigte Stundenkarte für Seniorinnen und Senioren mit Ausweis kostet weiterhin 2,10 Euro.

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