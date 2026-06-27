Öffis in der Steiermark werden teurer: Das zahlst du ab dem 1. Juli

In der Steiermark musst du ab Mittwoch, 1. Juli 2026, für Bus, Bim und S-Bahn mehr zahlen. Auch das regionale Klimaticket kostet künftig spürbar mehr.

Ab 1. Juli 2026 werden Bus, Bim und S-Bahn in der Steiermark teurer. Das Klimaticket Steiermark kostet dann 532 Euro.

Ab 1. Juli 2026 werden Bus, Bim und S-Bahn in der Steiermark teurer. Das Klimaticket Steiermark kostet dann 532 Euro.

Wer regelmäßig mit den Öffis unterwegs ist, merkt die Änderung bald beim Ticketkauf. Laut „Kleine Zeitung“ steigen die Preise im Verkehrsverbund Steiermark mit 1. Juli im Schnitt um 3,5 Prozent. Die Stundenkarte für eine Zone kostet dann 3,30 Euro statt bisher 3,20 Euro. Auch die Tageskarte wird teurer und liegt künftig bei 7,20 Euro. Noch vor der Umstellung greifen viele Fahrgäste offenbar zu den alten Mehrfahrtenkarten. In Trafiken ist der Zehnerblock derzeit teils schwer zu bekommen. Der Grund liegt auf der Hand: Wer ihn noch vor dem 1. Juli kauft, spart sich 90 Cent. Ab Juli kostet die 10-Zonen-Karte 26,90 Euro.

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Auch das Klimaticket wird teurer

Auch beim Klimaticket Steiermark gibt es eine Erhöhung. Statt 514 Euro werden ab Juli 532 Euro fällig. Die übertragbare Variante steigt auf 646 Euro. Für Jugendliche sowie Seniorinnen und Senioren kostet das steirische Klimaticket künftig 399 Euro.

Das bleibt gleich

Nicht alle Fahrgäste sind von jeder Änderung betroffen. Die ermäßigte Stundenkarte für Seniorinnen und Senioren mit Ausweis bleibt bei 2,10 Euro. Teurer werden dagegen unter anderem Wochen- und Monatskarten: Die Wochenkarte kostet künftig 20,80 Euro, die Monatskarte 69 Euro. Das Freizeitticket liegt ab Juli bei 15 Euro und gilt weiterhin an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen für Fahrten zu Ausflugszielen.

Auch Schüler sind betroffen

Bei Schülern und Lehrlingen wurde bereits im Mai an der Preisschraube gedreht. Der Selbstbehalt für die Schüler- und Lehrlingsfreifahrt wurde österreichweit auf 29,60 Euro angehoben. Das TopTicket für Schüler und Lehrlinge kostet nun 155 Euro, für Studierende 199,50 Euro. Seit Mai gehört außerdem die Westbahn zum Verkehrsverbund Steiermark, dadurch können Verbund-Tickets auch auf der von ihr bedienten Strecke in der Steiermark genutzt werden.

Öffi-Tarife ab 1. Juli 2026

Das wird in der Steiermark teurer:

Ticket Neuer Preis Erhöhung Stundenkarte, 1 Zone 3,30 Euro +0,10 Euro 24-Stunden-Karte 7,20 Euro +0,20 Euro 10-Zonen-Karte 26,90 Euro +0,90 Euro Wochenkarte 20,80 Euro +0,70 Euro Monatskarte 69,00 Euro +2,40 Euro Klimaticket Steiermark 532 Euro +18,00 Euro Klimaticket Steiermark übertragbar 646 Euro +22,00 Euro Klimaticket Steiermark Jugend/Senioren 399 Euro +13,00 Euro TopTicket Schüler/Lehrlinge 155 Euro +15,00 Euro TopTicket Studierende 199,50 Euro +6,50 Euro Freizeitticket 15 Euro +1,00 Euro

Unverändert bleibt: Die ermäßigte Stundenkarte für Seniorinnen und Senioren mit Ausweis kostet weiterhin 2,10 Euro.