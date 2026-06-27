Sicher planschen: Clownin Popolina macht Kinder fit fürs Bad

Wenn es im Sommer heiß wird, zieht es viele Kinder ins Schwimmbad. Damit der Badetag in Graz nicht nur lustig, sondern auch sicher bleibt, sollten Kinder die wichtigsten Baderegeln kennen. Genau darum geht es bei den Badesicherheitsshows mit Clownin Popolina. Popolina möchte ihren Tag im Schwimmbad genießen. Doch bei manchen Baderegeln ist sie sich nicht ganz sicher. Da kommen die Kinder ins Spiel: Sie helfen ihr dabei, die Regeln richtig zu verstehen. So lernen sie auf einfache und spielerische Weise, worauf es im Wasser und rund ums Becken ankommt.

Termine in Graz

Die Shows richten sich an Kinder von 3 bis 10 Jahren. Gerade für diese Altersgruppe ist es wichtig, die Baderegeln früh zu kennen. Die Kinder werden dabei nicht belehrt, sondern direkt eingebunden. So bleibt die Botschaft besser hängen. Die Badesicherheitsshows finden immer um 14 Uhr statt. Bei Schlechtwetter gibt es einen Ausweichtermin. Im Stukitzbad ist Popolina am 28. Juni zu Gast, Ausweichtermin ist der 1. Juli. Im Margarethenbad findet die Show am 12. Juli statt, bei Schlechtwetter am 15. Juli. Auch im Straßganger Bad und im Augartenbad macht Popolina Station. Im Straßganger Bad ist der Termin am 17. Juli, Ausweichtermin ist der 22. Juli. Im Augartenbad findet die Show am 26. Juli statt, bei Schlechtwetter am 29. Juli.