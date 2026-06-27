Bildergalerie: Bunte Pride Parade zog trotz Hitze durch Graz

In Graz wurde am Samstag die Pride gefeiert: Die CSD-Parade zog durch die Innenstadt, danach ging es im Volksgarten mit Musik und Parkfest weiter. Trotz großer Hitze stand Vielfalt im Mittelpunkt.

Am Samstag, dem 27. Juni 2026, stand Graz ganz im Zeichen von Vielfalt, Akzeptanz und Gleichberechtigung. Die CSD-Parade startete um 13 Uhr in der Wilhelm-Fischer-Allee im Grazer Stadtpark. Danach zog sie über den Joanneumring, die Herrengasse, den Hauptplatz, den Südtiroler Platz, die Annenstraße und die Volksgartenstraße bis zum Volksgarten. Dort ging die Pride mit dem großen CSD-Parkfest weiter.

Fest im Volksgarten

Nach der Parade wartete im Volksgarten ein vielfältiges Programm auf die Besucherinnen und Besucher. Dort gab es Musik, Kulinarik sowie Info- und Verkaufsstände von Gruppen und Organisationen. Für Essen und Getränke sorgten unter anderem die Kitchen Bastards mit BBQ und erfrischenden Drinks. Auch für Familien war ein ruhigerer Bereich nahe dem Workout-Bereich vorgesehen. Auf mehreren Bühnen traten lokale Künstlerinnen und Künstler auf, darunter Umami, Lacarta, der Regenbogenchor, Laneva, Sammas, Planet Yoni und Pony M.

Die besten Bilder der Pride Parade in Graz 2026 zum Durchklicken

©5 Minuten | Viele Eindrücke, bunte Outfits und starke Zeichen: So feierte Graz die Pride.

„In Graz ist Liebe immer noch größer als Hass“

Auch Politikerinnen und Politiker der Grünen beteiligten sich an der CSD-Parade in Graz. Mit dabei waren unter anderem Bundessprecherin Leonore Gewessler, Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, Landessprecherin Sandra Krautwaschl und Landtagsabgeordnete Veronika Nitsche. Schwentner sagte dazu: „In Graz ist Liebe immer noch größer als Hass. Danke an alle, die heute ein starkes Zeichen gesetzt haben: für die Vielfalt, für die Liebe und gegen Hass, zunehmende Ausgrenzung und Anfeindungen.“

©Daniel Kindler | Auch Politikerinnen und Politiker der Grünen setzten bei der CSD-Parade in Graz ein Zeichen für Vielfalt und gegen Hass.

Hitze änderte Grazer CSD-Ablauf

Neben der bunten Stimmung spielte auch die Hitze eine große Rolle. Für Graz waren Temperaturen von bis zu 37 Grad angekündigt. Deshalb wurde das Programm angepasst: Die Reden fanden nicht wie ursprünglich geplant am Hauptplatz statt, sondern bereits zu Beginn der Demonstration in der Wilhelm-Fischer-Allee. So konnten sich die Teilnehmenden während der Beiträge größtenteils im Schatten aufhalten. Außerdem war ein kurzer Stopp vor dem Landhaus vorgesehen, um ein Zeichen gegenüber der Landesregierung zu setzen. Entlang der Route wurde besonders auf Sicherheit und Abkühlung geachtet. Kostenloses Trinkwasser wurde durch AWA-Teams verteilt. Auch öffentliche Trinkbrunnen am Weg und im Bereich des Parkfestes standen zur Verfügung. AWA-Ansprechpersonen in lila Warnwesten waren bei Fragen oder Problemen erreichbar. Beim Parkfest im Volksgarten war zudem ein Ambulanz- und Sanitätsdienst vor Ort.