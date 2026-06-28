Stimmabgabe, Ergebnisse und Co: Grazer Gemeinderatswahl im Überblick
Es ist so weit: Am heutigen Sonntag, dem 28. Juni findet die Grazer Gemeinderatswahl statt. Alles rund um die Stimmabgabe und zum Ablauf des heutigen Wahltages, erfährst du hier.
Für viele Grazer und Grazerinnen wird der heutige Tag richtungsweisend sein, denn es steht die Wahl des neuen Gemeinderats an. Gleichzeitig stimmen die Bürgerinnen und Bürger über die Zusammensetzung der Bezirksräte ab, außerdem findet parallel die Wahl des Migrant:innenbeirats statt. Die Wahllokale öffnen bereits um 7 Uhr und bleiben bis 16 Uhr geöffnet. Danach beginnt die Auszählung der Stimmen. Bei der Grazer Gemeinderatswahl treten insgesamt elf Parteien und Listen an.
Diese Parteien treten bei der Grazer Gemeinderatswahl 2026 an
- Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)
- Team Kurt Hohensinner – Grazer Volkspartei (ÖVP)
- SPÖ Graz – Doris Kampus (SPÖ)
- Die Grazer Grünen – Judith Schwentner (Grüne)
- NEOS – Die Reformkraft für Graz (NEOS)
- Elke Kahr – Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ)
- Demokratisches Bündnis Österreich (DBÖ)
- Bürgerliste Korruptionsfreies Graz (KFG)
- Liste GAZA – Stimmen für globale Gerechtigkeit (GAZA)
- Piratenpartei Graz – Jung, progressiv, besser für Graz! (PIRAT)
- MFG – Österreich Menschen – Freiheit – Grundrecht (MFG)
Wer ist darf bei der Grazer Gemeinderatswahl 2026 seine Stimme abgeben?
Wahlberechtigt sind alle Personen, die am Stichtag ihren Hauptwohnsitz in Graz haben und spätestens am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben. Auch EU-Bürgerinnen und EU-Bürger mit Wohnsitz in der Stadt dürfen ihre Stimme abgeben und bilden damit einen wichtigen Teil der Wählerschaft. Drittstaatsangehörige sind von der Gemeinderatswahl ausgeschlossen, können jedoch an der Wahl des Migrant:innenbeirats teilnehmen. Dieser stellt ein wichtiges Gremium für Mitbestimmung und Interessenvertretung in Graz dar. Insgesamt sind 40.117 Personen für die Wahl des Beirats stimmberechtigt, neun Mitglieder werden gewählt. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Hauptwohnsitz in Graz am Stichtag, dem 17. April.
Welche Dokumente muss ich bei der Wahl mitführen?
Rund 266.000 Menschen sind in Graz wahlberechtigt. Darunter befinden sich mehr als 188.000 österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sowie über 37.000 EU-Bürgerinnen und EU-Bürger. Zusätzlich können mehr als 40.000 Personen ihre Stimme bei der Wahl des Migrant:innenbeirats abgeben. Der Ablauf am heutigen Wahltag ist klar geregelt. Für die Stimmabgabe ist ein gültiger Lichtbildausweis erforderlich, etwa ein Reisepass, Personalausweis oder Führerschein. Eine Wahlkarte ist nicht verpflichtend, kann die Stimmabgabe in bestimmten Situationen jedoch erleichtern. Nach der Überprüfung der Identität im Wahllokal erfolgt die Wahl in der Wahlzelle – anonym und ohne Beeinflussung.
Grazer und Grazerinnen erhalten zwei Stimmzettel
Das steirische Kommunalwahlrecht sieht ein duales Wahlsystem vor: Im Wahllokal erhalten die Grazerinnen und Grazer zwei separate Stimmzettel – einen für den Gemeinderat, der die Politik auf Stadtebene bestimmt, und einen für die jeweiligen Bezirksräte, die sich mit den Anliegen vor Ort beschäftigen. Dadurch ist auch das sogenannte „Splitting“ möglich, bei dem Wählerinnen und Wähler auf Stadtebene eine andere Partei wählen können als in ihrem eigenen Bezirk. Dieses taktische Wählen ist in Graz seit Jahren etabliert und kann zu unterschiedlichen politischen Mehrheiten zwischen Rathaus und Bezirken führen. Zusätzlich besteht auf beiden Stimmzetteln die Möglichkeit, mit einer Vorzugsstimme einzelne Kandidatinnen und Kandidaten besonders zu unterstützen. Für die Gültigkeit der Stimme ist vor allem entscheidend, dass der Wählerwille eindeutig erkennbar ist, lediglich das Ankreuzen mehrerer Listen oder ein leerer Stimmzettel machen die Wahl ungültig.
Wahlkarte muss bis spätestens 16 Uhr einlangen
Wer am Wahltag nicht persönlich seine Stimme abgeben kann, hatte die Möglichkeit, per Briefwahl seine Stimme abzugeben. Die Frist zur Beantragung einer Wahlkarte Online oder per Post musste bis spätestens 24. Juni 2026 erfolgen. Eine persönliche Beantragung war noch bis zwei Tage vor der Wahl, 26. Juni 2026, 12 Uhr, in allen Servicestellen (ausgenommen Tummelplatz) sowie im Amtshaus beim Pass- und Urkundenservice in der Schmiedgasse 26 möglich. Wichtig ist: Die ausgefüllte Wahlkarte muss spätestens am Wahltag um 16 Uhr bei der zuständigen Behörde eingelangt sein. Später eingetroffene Stimmen können nicht mehr berücksichtigt werden.
Vorläufiges und endgültiges Wahlergebnis
Damit möglichst viele Menschen unkompliziert wählen können, gibt es in Graz insgesamt 279 Wahlsprengel. Wer nicht sicher ist, wo sich sein Wahllokal befindet, kann diese Information online über die offizielle Plattform der Stadt Graz abrufen. Mit Schließung der Wahllokale beginnt unmittelbar die Auszählung der Stimmen. Erste Zwischenergebnisse werden bereits gegen 16.45 Uhr erwartet. Um 18 Uhr gibt es eine Pressekonferenz der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten. Gegen 19 Uhr sollte das vorläufige Wahlergebnis feststehen. Das endgültige Wahlergebnis steht jedoch erst fest, wenn auch alle Briefwahlstimmen ausgezählt sind – meist am darauffolgenden Tag.
Häufig gestellte Fragen zur Grazer Gemeinderatswahl 2026
Wahlberechtigt sind alle Personen, die am Stichtag ihren Hauptwohnsitz in Graz haben und spätestens am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben. Auch EU-Bürgerinnen und EU-Bürger mit Wohnsitz in der Stadt dürfen ihre Stimme abgeben und bilden damit einen wichtigen Teil der Wählerschaft. Drittstaatsangehörige sind von der Gemeinderatswahl ausgeschlossen, können jedoch an der Wahl des Migrant:innenbeirats teilnehmen.
Rund 266.000 Menschen sind in Graz wahlberechtigt. Darunter befinden sich mehr als 188.000 österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sowie über 37.000 EU-Bürgerinnen und EU-Bürger. Zusätzlich können mehr als 40.000 Personen ihre Stimme bei der Wahl des Migrant:innenbeirats abgeben.
Die Wahllokale haben von 7 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.
Für die Stimmabgabe ist ein gültiger Lichtbildausweis erforderlich, etwa ein Reisepass, Personalausweis oder Führerschein. Eine Wahlkarte ist nicht verpflichtend, kann die Stimmabgabe in bestimmten Situationen jedoch erleichtern.
Auf beiden Stimmzetteln kann zusätzlich jeweils eine Vorzugsstimme für eine bestimmte Person vergeben werden. Eine vollständige Liste aller Kandidatinnen und Kandidaten liegt dafür direkt in den Wahlkabinen auf. Auf dem Stimmzettel gibt es ganz rechts ein freies Feld. Dort kann der Name oder die Reihungsnummer einer Wunsch-Kandidatin oder eines Wunsch-Kandidaten der zuvor angekreuzten Partei eingetragen werden.
Wer seine Stimme im Wahllokal abgibt, erhält zwei separate Stimmzettel: einen für die Wahl des Gemeinderates und einen für die Wahl der Bezirksräte. Das Wahlrecht erlaubt hierbei sogenanntes „Splitting“ – es ist also möglich, auf Gemeindeebene eine andere Partei zu wählen als auf Bezirksebene. Für die Gültigkeit der Stimme ist die genaue Form des „Kreuzerls“ rechtlich nicht ausschlaggebend; entscheidend ist einzig, dass der Wählerwille eindeutig erkennbar ist. Werden hingegen mehrere Parteien oder gar keine Liste markiert, gewertet die Wahlbehörde die Stimme als ungültig.
Die Wahlkarte muss bis spätestens 16 Uhr (am Wahltag) bei den Behörden einlangen.
Bei der Grazer Gemeinderatswahl treten insgesamt elf Parteien und Listen an:
- Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)
- Team Kurt Hohensinner – Grazer Volkspartei (ÖVP)
- SPÖ Graz – Doris Kampus (SPÖ)
- NEOS – Die Reformkraft für Graz (NEOS)
- Elke Kahr – Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ)
- Demokratisches Bündnis Österreich (DBÖ)
- Bürgerliste Korruptionsfreies Graz (KFG)
- Liste GAZA – Stimmen für globale Gerechtigkeit (GAZA)
- Piratenpartei Graz – Jung, progressiv, besser für Graz! (PIRAT)
- MFG – Österreich Menschen – Freiheit – Grundrecht (MFG)
Die ersten Ergebnisse werden gegen 16.45 Uhr erwartet.
Das vorläufige Wahlergebnis wird gegen 19 Uhr erwartet.
Das endgültige Wahlergebnis steht erst fest, wenn auch alle Briefwahlstimmen ausgezählt sind – meist am darauffolgenden Tag.